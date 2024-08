Real Madryt na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrał 2:0 z Atalantą Bergamo i zdobył Superpuchar Europy. Trener Carlo Ancelotti może być zadowolony z debiutu Kyliana Mbappe uwieńczonego bramką, choć za najlepszego piłkarza meczu został uznany Anglik Jude Bellingham, który asystował przy golu Francuza (pierwszego strzelił Fede Valverde).

Real – Atalanta. Jude Bellingham i Carlo Ancelotti o debiucie Kyliana Mbappe

Jude Bellingham zapytany po meczu o grę Kyliana Mbappé, rozpływa się nie tylko nad jego umiejętnościami, ale też nad już zawiązanymi relacjami w drużynie: - Dopiero z bliska widać wszystkie fantastyczne detale w grze Kyliana Mbappé: jego szybkość, to jak gra bez piłki, komunikację z kolegami. Szatnia Realu Madryt świetnie przyjęła go w drużynie i myślę, że Kylian zdobędzie z nami wiele trofeów. Spodziewaliśmy się, że może strzelić gola już w swoim debiucie w Superpucharze z Atalantą w Warszawie i cieszę się, że zrobił to akurat przy mojej asyście. To zawodnik, który w każdym meczu jest w stanie napisać swoją historię.

Trener Carlo Ancelotti, pytany na konferencji o Francuza, dodaje swoją porcję pochwał: - Czy Mbappé może strzelić 50 goli w sezonie? Ma jakość, by strzelić ich wiele. Musimy jednak szukać równowagi w drużynie. Atalanta sprawiła, że w pierwszej połowie grało nam się trudno. Po przerwie mieliśmy jednak trochę więcej miejsca i nasza jakość w ofensywie przesądziła. Zagraliśmy przy tym wielki mecz w defensywie – przekonuje włoski trener Realu Madryt i podkreśla, że Mbappé "świetnie współpracuje z kolegami".

Real – Atalanta. Jude Bellingham zachwycony kibicami w Warszawie

Anglik Jude Bellingham, zapytany przez przedstawiciela polskiego serwisu internetowego nt. Realu Madryt o atmosferę w Warszawie, nie mógł się nachwalić tutejszych kibiców. - Kibice są tu świetni od pierwszego momentu, gdy przylecieliśmy: na lotnisku, potem też w hotelu. To zawsze przyjemność grać przed nową publicznością, przed taką, która nie ma okazji oglądać nas na co dzień. Dlatego chcieliśmy zostawić jej dobre wspomnienia. Pamiętam, gdy będąc młodszym sam oglądałem mecze i piłkarzy, myśląc, że nigdy nie będę miał szansy ich poznać. Zapamiętujesz to do końca życia. Dlatego bardzo doceniam takie miejsca jak dziś, atmosfera była wspaniała – mówi Jude Bellingham.