Adrian Siemieniec po meczu starał się podchodzić do porażki — na ile to możliwe — optymistycznie. - Jest to dla nas duża nauka, duże doświadczenie. Oczywiście mecz trwa 90 minut i fragmenty to za mało, żeby pokonać taką drużynę. Ale na tych fragmentach będziemy budować to, co dalej — mówił.



Kto rywalem Jagiellonii o Ligę Europy: Ajax czy Panathinaikos? Kiedy mecze Legii, Śląska i Wisły? Gdzie oglądać transmisje?

Po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów, Jagiellonia zostaje przesunięta do eliminacji Ligi Europy. W nich zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Ajax Amsterdam — Panathinaikos Ateny. W Atenach 1:0 wygrał Ajax. Rewanż odbędzie się w czwartek, a więc w dniu spotkań Legii, Śląska i Wisły. Oto terminarz czwartkowych meczów eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji interesujących polskich kibiców:

godz. 18 Legia - Brøndby (transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, TV4)

godz. 20.15 Ajax - Panathinaikos

godz. 20.30 Śląsk - St. Gallen (transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 3)

godz. 20.30 Wisła Kraków - Spartak Trnawa (transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Pierwszy mecz z Ajaxem lub Panathinaikosem Jagiellonia zagra w Białymstoku w czwartek 22 sierpnia, rewanż na wyjeździe — 29 sierpnia.

W przypadku przegranej w dwumeczu Jagiellonia zagra jesienią w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Wygrana będzie oznaczała grę w fazie grupowej Ligi Europy.