"Juventus i Wojciech Szczęsny doszli do porozumienia w sprawie rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dokumenty są przygotowywane i sprawdzane. Jeśli wszystko będzie w porządku, Szczęsny opuści Juventus. Otrzyma odprawę i będzie dostępny jako wolny agent" - ogłosił Fabrizio Romano, włoski dziennikarz dobrze poinformowany w sprawach transferowych.

Nowy trener Juventusu, Thiago Motta, nie wiąże z Polakiem przyszłości. Jednym z jego pierwszych ruchów było sprowadzenie z Monzy Michele Di Gregorio. To on ma być w nadchodzącym sezonie bramkarzem numer jeden w klubie. Szczęsny został odstawiony na boczny tor i nie trenował z zespołem. Ćwiczył indywidualnie.

Jak długo zamierza jeszcze grać Wojciech Szczęsny?

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Polak może trafić do Arabii Saudyjskiej. Do przeprowadzki do Al-Nassr namawiać go miał sam Cristiano Ronaldo. Klub podpisał jednak ostatecznie kontrakt z Brazylijczykiem Bento.

Słychać było też, że 34-letni Szczęsny mógłby przejść do Monzy, ale niewykluczony jest podobno scenariusz, w którym w ogóle zakończy karierę. Pisze o tym m.in. dziennik “Tuttosport”.