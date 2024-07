Zmierzch bogów. Dziś w futbolu karty rozdaje nowe pokolenie

Rodri urodził się w Madrycie i choć przeszedł przez ekipy młodzieżowe Atletico, nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie, bo z powodu słabych warunków fizycznych odesłano go bez żalu do Villarrealu. Potem wrócił na krótko do Atletico, ale szybko zgłosił się po niego Manchester. W 2019 roku nie wahał się zapłacić za Hiszpana 70 mln euro.

Ta inwestycja już dawno się zwróciła. Arabscy właściciele klubu nie raz wyrzucali pieniądze w błoto, ale w tym przypadku zrobili akurat świetny interes. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 120 mln. Za chwilę to będzie już jednak nieaktualne. Po takim turnieju wartość Rodriego powinna poszybować jeszcze w górę.