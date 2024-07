Euro 2024. Eurosceptyczny Kylian Mbappe. Reakcje we Francji po porażce

„Trójkolorowi” przegrali w Monachium 1:2. We Francji nie ma mediów, które w jakikolwiek sposób oceniłyby pozytywnie grę reprezentacji i nie doceniły postawy lepiej grających Hiszpanów. Wszyscy widzieli to samo i jeżeli pojawia się żal, to raczej ze względu na niewykorzystany potencjał wicemistrzów świata.

Surowej ocenie został poddany Kylian Mbappe. 25-letni napastnik uważany za największą gwiazdę współczesnego futbolu, który przed Euro podpisał lukratywny kontrakt z Realem Madryt, nie tylko z Hiszpanią, ale w całym turnieju wypadł blado. – Chciałem wygrać Euro, zostać najlepszym piłkarzem, a nie wyszło mi jedno i drugie – cytują wypowiedzi piłkarza francuskie media.

Kylian Mbappe z głową, ale bez nóg

„Le Monde” zauważa, że z Hiszpania – grając już bez maski – król strzelców ostatniego mundialu „był banalny” i nie odróżniał się od innych przeciętnych piłkarzy „Trójkolorowych”. Dzięki temu, że nie miał już ochrony na uszkodzonym w pierwszym meczu z Austrią nosie, „grał z głową, ale wciąż bez nóg”.

W „L’Equipe” były piłkarz PSG dostał za swój występ notę 3 w 10-stopniowej skali. Niżej ocenieni został jedynie obrońca Theo Hernandez, a na tym samym poziomie czterech innych piłkarzy (Adrien Tchouameni, N’Golo Kante, Adrien Rabiot i Ousmane Dembele).