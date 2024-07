- Postaramy się wywrzeć na nim presję, wyciągniemy go ze strefy komfortu. Jeśli chce awansować do finału, będzie musiał dać z siebie więcej niż do tej pory - stwierdził przed meczem Adrien Rabiot, zapytany o Yamala. - Powiedz to teraz - rzucił do kamery młody skrzydłowy Barcelony po ostatnim gwizdku sędziego.

Hiszpanie zwyciężyli 2:1, a Yamal, który doprowadził do wyrównania, miał podwójną satysfakcję, bo to właśnie Rabiot był tym, który nie zdołał go upilnować i powstrzymać przed oddaniem strzału.

Lamine Yamal podczas Euro 2024 zdawał egzaminy

W reprezentacji o dobre samopoczucie Yamala dba Nico Williams. Razem spędzają każdą wolną chwilę. Kilka lat starszy kolega roztoczył nad nim opiekę, żartuje, że jest jego ojcem. Kto wie, może nawet czuwał nad tym, by nie zaniedbał on nauki.

Yamal jest najbardziej zapracowanym graczem turnieju, bo między meczami miał zajęcia, odrabiał lekcje i przystępował do szkolnych egzaminów

Yamal jest najbardziej zapracowanym graczem turnieju, bo między meczami miał zajęcia, odrabiał lekcje i przystępował do szkolnych egzaminów. - Czy widziałem swoje oceny? Prawdę mówiąc, to zobaczyłem tylko informację w telefonie, że zdałem, więc zamknąłem aplikację i zadzwoniłem do mamy, by się pochwalić - opowiadał.