Przejście Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain ogłoszono oficjalnie dwa dni po tym, jak Real Madryt po raz 15. wygrał Ligę Mistrzów, pokonując w finale na Wembeley Borussię Dortmund 2:0.

Reklama

25-letni napastnik po siedmiu sezonach żegna się z Paryżem. Francuz od dawna łączony był z Madrytem, a do transferu mogło dojść już w 2022 roku. Wówczas Mbappe zdecydował się na przedłużenie kontraktu na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Królewscy proponowali wówczas za Francuza ok. 170 mln euro, ale do transferu nie doszło.

Kylian Mbappe w Realu Madryt. „Klub moich marzeń”

We Francji Mbappe siedmiokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju — sześciokrotnie z PSG i raz z AS Monaco. Ma na swoim koncie także mistrzostwo świata zdobyte z reprezentacją w 2018 roku. W finale mundialu w Katarze strzelił trzy bramki, ale Francuzi przegrali z Argentyną.

Dla PSG strzelił łącznie 255 bramek i był kapitanem zespołu.

Mbappe w 2017 roku dołączył do PSG z Monaco za kwotę 180 mln euro, co czyni go drugim najdroższym zawodnikiem na świecie za Neymarem.