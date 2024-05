Mbappe nie przedłużył wygasającego w czerwcu tego roku kontraktu. Jest wolnym zawodnikiem i być może złożył już podpis pod kontraktem z Realem Madryt. Pytany po meczu, komu będzie kibicował w drugim półfinale, czy właśnie Realowi, oburzony skończył rozmowę z dziennikarzami.

Mbappe czuł się rozczarowany meczem. Zawiódł z Borussią, nie strzelił bramki, miał mnóstwo strat, ale to piłkarz, bez którego trudno sobie wyobrazić PSG. Niektórzy szukają usprawiedliwienia, że w ostatnim czasie jego możliwości nie wykorzystywał Luis Enrique. Inna sprawa, że okoliczności i zbliżający się transfer do Realu, zdemobilizowały 25-letniego napastnika i trenera, by stawiać na niego za wszelką cenę.

Jak będzie wyglądał PSG bez Mbappe? To jest dobre pytanie. Ta drużyna awansowała jednak do półfinału Ligi Mistrzów bez Neymara, Leo Messiego, którzy odeszli przed tym sezonem. W zespole jest mnóstwo młodych zawodników i przede wszystkim nadal są tu duże pieniądze, które będą podsycały nadzieje o Lidze Mistrzów w kolejnych latach.