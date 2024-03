Jerzy Piekarzewski nie żyje. Był legendą warszawskiej piłki

Polonia była w latach siedemdziesiątych bodaj pierwszym klubem Warszawy, który związał się ze sponsorem, w zamian za dodanie jego szyldu do historycznej nazwy klubu. Tak powstała na krótko Polonia Polam. Kibice protestowali, że tradycja została złamana, a Piekarzewski retorycznie pytał: „A co ja miałem zrobić”". Wolę mieć Polonię z Polamem, niż żadnej.

Miał przyjaciół i wrogów, widzących w jego działaniach więcej romantycznej werwy, niż racjonalnego podejścia do zmieniających się czasów

Chociaż później zmieniali się właściciele klubu i prezesi, a Piekarzewski miał coraz mniej do powiedzenia, bo nie od niego zależał byt, pozostał przy Konwiktorskiej kimś bardzo ważnym, z kim każdy się liczył. Miał przyjaciół i wrogów, widzących w jego działaniach więcej romantycznej werwy, niż racjonalnego podejścia do zmieniających się czasów.

Czytaj więcej Piłka nożna Szczepłek: Polonia semper invicta Polonia Warszawa awansowała do pierwszej ligi. No i co z tego, nie ona jedna. Może tego dokonać jeszcze Kotwica Kołobrzeg lub Stomil Olsztyn. Tyle, że Polonia jest jedna i niepowtarzalna.

Kim był Jerzy Piekarzewski. Miłość do Warszawy podkreślał na każdym kroku

A on dbał o tradycję, był wzorem patrioty, który swoją miłość do Polski i Warszawy podkreślał na każdym kroku. Każdy kto go znał wiedział, że nie robi tego na pokaz, a każdy, kto go słuchał, zaczynał wierzyć, że coś, co można by uznać za niepotrzebny patos, w jego głowie i ustach było czymś naturalnym i oczywistym.