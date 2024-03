Bilety na Euro 2024. Czy są imienne? Co z wysyłką i zwrotem? Jakie ceny dla dzieci?

Ile biletów na mecze Polski na Euro 2024 będzie w sprzedaży? Jaką pojemność mają stadiony?

Ani UEFA, ani pytany przez nas o to PZPN, nie podaje, jaka pula biletów na mecze Polski na Euro 2024 znajdzie się w tej fazie sprzedaży. W związku z tym, że to ostatnia tura, należy szacować liczbę ograniczoną do maks. kilku tysięcy wejściówek. Całkowita pojemność stadionów, na których zagra Polska, jest następująca:

Hamburg - 49 tys. miejsc (mecz z Holandią),

Berlin - 71 tys. miejsc (mecz z Austrią),

Dortmund - 62 tys. miejsc (mecz z Francją).

Ile kosztują bilety na Euro 2024?

Ceny biletów na mecze fazy grupowej Euro 2024, w tym na mecze Polska — Holandia, Polska — Austria i Polska — Francja:

mecz otwarcia (Niemcy — Szkocja) - 50 / 195 / 400 / 600 / 900 euro

pozostałe mecze fazy grupowej, w tym mecze Polski - 30 / 60 / 150 / 200 / 400 euro

Ceny biletów na mecze fazy pucharowej Euro 2024: