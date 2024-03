— Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw, przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji — skomentował swoje powołania trener Michał Probierz.

Przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu Michał Probierz

— Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy — zaznaczył selekcjoner, cytowany na łamach serwisu PZPN Łączy Nas Piłka. — To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku. Wiemy, że wszyscy, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, zostawiają na murawie całe swoje serce. Obecnie mamy jasno określony cel, jakim jest awans do tegorocznych mistrzostw Europy i wierzę, że w tym składzie personalnym jesteśmy w stanie go osiągnąć — tłumaczył.

Probierz przyznał, że baraże to dla prowadzonej przez niego reprezentacji to „trudne wyzwanie”. — Lecz przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu — ocenił.



Reprezentacja Polski Powołania na baraże o Euro 2024 Bramkarze:

Marcin Bułka (OGC Nice, Francja),

Łukasz Skorupski (Bologna FC, Włochy),

Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy).



Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia),

Bartosz Bereszyński (Empoli FC, Włochy),

Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen, Holandia),

Matty Cash (Aston Villa FC, Anglia),

Paweł Dawidowicz (Hellas Verona, Włochy),

Jakub Kiwior (Arsenal FC, Anglia),

Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern, Niemcy),

Bartosz Salamon (Lech Poznań),

Sebastian Walukiewicz (Empoli FC, Włochy).



Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja),

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin),

Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok),

Jakub Moder (Brighton&Hove Albion, Anglia),

Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria),

Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok),

Bartosz Slisz (Atlanta United, USA),

Damian Szymański (AEK Ateny, Grecja),

Sebastian Szymański (Fenerbahce SK, Turcja),

Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy),

Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy),



Napastnicy:

Adam Buksa (Antalyaspor, Turcja),

Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania),

Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir, Turcja),

Karol Świderski (Hellas Verona, Włochy).

Michał Probierz trenerem reprezentacji Polski. Dotychczasowy bilans

Michał Probierz prowadził dotychczas reprezentację Polski w czterech spotkaniach. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe Wyspy Owcze 2:0 oraz zremisowali w meczach u siebie z Mołdawią i Czechami 1:1. Bilans selekcjonera, który we wrześniu ubiegłego roku przejął kadrę po Fernando Santosie, uzupełnia zwycięstwo 2:0 w towarzyskim starciu z Łotwą.