Fakt, że w przerwie trener przeprowadził aż cztery zmiany jednocześnie, co zdarza się bardzo rzadko, nie było niczym dziwnym. Jeśli już nie ma czego bronić, trzeba próbować coś zmienić.

Molde — Legia 3:2: czy Legia ma szanse na awans?

Zmiany przyniosły efekt, czego można się było spodziewać. Bartosz Kapustka powinien wychodzić zawsze w pierwszej jedenastce, bo on potrafi nie tylko bronić, ale organizować i strzelać. Kosowianin Oendrim Zyba nie bardzo wiedział co się dzieje na boisku. Może to nie jego wina. Patryk Kun gra wprawdzie bardzo ambitnie, ale dość jednostronnie i przewidywalnie. Tomas Pekhart nie otrzymał ani jednego dobrego podania, Maciej Rosołek grał, jakby go coś bolało. To Norwegowie dobrze wiedzieli czego się spodziewać po Legii, a nie my po nich.

Kiedy Legia zaczęła wreszcie grać do przodu, Molde zaczęło mieć problemy. Mimo, że legioniści nie robili niczego wyjątkowego. Grali po prostu szybciej, agresywniej, już jako cała drużyna. Chociaż irytujący Josue nie za bardzo w tym pomagał (ale bramkę strzelił ładną).

To że w tych okolicznościach Legia strzeliła dwie bramki dobrze o niej świadczy i daje nadzieje przed rewanżem. Runjaić po raz drugi tych samych błędów nie popełni, a jego piłkarze już wiedzą, że są w stanie odrobić straty, tylko muszą się postarać. Z lepszymi wygrywali. A kiedy im się wydawało, że nie muszą się wysilać, bo są lepsi, to się źle kończyło.