Dumni Baskowie chcą więcej. Ambitne plany Real Sociedad

Baskiem jest również trener Imanol Alguacil. Prowadzi zespół od 2018 roku. Dał mu pierwsze trofeum od ponad 30 lat (Puchar Króla 2020). Jego praca robi tak duże wrażenie, że stał się kandydatem na następcę Xaviego w Barcelonie. Sam przekonuje jednak, że chce nadal pisać historię w San Sebastian, bo to najlepszy klub, w jakim może być, i liczy na przedłużenie kontraktu.

Real Sociedad to zorganizowany zespół, wywierający dużą presję, który lubi mieć piłkę i grać z kontry. Fabian Ruiz

– Mam nadzieję, że fakt, iż spędził na stanowisku już sześć lat, a ja w Paryżu tylko sześć miesięcy, nie okaże się decydujący – mówi Luis Enrique, który rywali zna doskonale. Wielokrotnie mierzył się z nimi jako trener Celty Vigo i Barcelony (jego bilans to pięć zwycięstw, dwa remisy oraz trzy porażki w dziesięciu meczach). A gdy był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii, powoływał m.in. Braisa Mendeza.

– Real Sociedad to zorganizowany zespół, wywierający dużą presję, który lubi mieć piłkę i grać z kontry. Pozostajemy jednak spokojni i skupieni na celu – podkreśla hiszpański pomocnik PSG Fabian Ruiz.

Walka o awans do kolejnej rundy

Ten cel to oczywiście awans do kolejnej rundy. Dwa poprzednie sezony kończyły się rozczarowaniem i odpadnięciem już w 1/8 finału – najpierw za silny był Real Madryt, potem Bayern Monachium. Teraz los się wreszcie do paryżan uśmiechnął, uniknęli potęg, ale pozostaje pytanie, czy będą potrafili to wykorzystać.