Paryż 2024. Sukces mierzony w ułamkach sekund

Blisko sto lat później Omega pozostaje oficjalnym chronometrażystą igrzysk olimpijskich. W tym roku szwajcarska marka pełni tę funkcję po raz 31., mierząc czas w 32 dyscyplinach sportu. Tyle że od letnich igrzysk w Los Angeles w 1932 roku sport przeszedł rewolucję. Stopery, nawet niezawodne, już nie wystarczą. Niezbędne są niezwykle precyzyjne technologie, które będą w stanie nadążyć za sportowcami.

Tony sprzętu do chronometrażu

Omega produkuje zegarki mechaniczne w Bienne. Po sąsiedzku, w leżącym nieopodal Corgémont, ma siedzibę oddział firmy odpowiadający za chronometraż. Gdy odwiedzam to miejsce w połowie maja, wita mnie Alain Zobrist – szef Swiss Timing. Spodziewałem się nerwowej atmosfery i pośpiechu, ale w malowniczo położonym budynku jest cicho i pusto. To dlatego, że sprzęt do chronometrażu nieustannie wędruje z mityngu na mityng, z mistrzostw na mistrzostwa. Wraz z nim podróżują specjaliści, którzy zajmują się jego obsługą.

Rok przed igrzyskami robimy próbę generalną, która musi potwierdzić niezawodność wszystkich systemów Alain Zobrist, szef Swiss Timing

Wiadomo jednak, że najważniejsze dla firmy są igrzyska. Przygotowania do nich zespół Alaina rozpoczął trzy lata temu. – Rok przed igrzyskami robimy próbę generalną, która musi potwierdzić niezawodność wszystkich systemów – wyjaśnia. Na igrzyska do Paryża pojechało ponad 350 ton sprzętu, by rejestrować wyniki w 329 konkurencjach olimpijskich. Do ich obsługi niezbędnych jest ponad pół tysiąca osób. Potem, od 28 sierpnia, zespół Alaina czeka kolejne, równie trudne wyzwanie: obsługa igrzysk paraolimpijskich, z którymi Omega związana jest od 1992 roku.

Alain Zobrist zachowuje olimpijski spokój. – Pracujemy na tym samym sprzęcie. Cały czas wprowadzamy innowacje, ale procedury pozostają takie same. Nowe rozwiązania zawsze testujemy na bardzo wielu mityngach, by mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo – tłumaczy.