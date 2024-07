Język zaczął tasować składem i kolejnością walk, szukając rozwiązań, a rozrosły się także zasoby, więc walka o miejsce w drużynie była zacięta. Sytuację skomplikował regulamin, bo na podstawie rankingu do kadry zakwalifikowały się Knapik-Miazga oraz Klasik, a dwie pozostałe zawodniczki wybrał trener.

Ostatecznie w domu została Ewa Trzebińska, czyli olimpijka z Tokio, która w maju ubiegłego roku zdobyła z drużyną mistrzostwo świata. Później mówiła, że Język, który raczej nie bryluje charyzmą, kierował się przy wyborze składu sympatiami, a niemały wpływ na jego decyzje miał Radosław Zawrotniak, czyli wicemistrz olimpijski z Pekinu (2008) oraz trener Jareckiej i Knapik-Miazgi.

Paryż 2024. Sukces polskich szpadzistek. Każda z nich jest inna

Tercet, który stanął do walki z Chinkami, był zestawem szpadzistek oraz osobowości różnorodnych. Każda z zawodniczek jest bowiem nieco inna — zarówno w życiu, jak i na planszy, co podczas tego turnieju udało się przekuć w atut. Wierzyliśmy, że na wagę medalu.

Jarecka, która kiedyś chodziła do szkoły baletowej, a trzy lata temu zdała na aplikację radcowską, jest w fechtunku ofensywna. Jej przeciwieństwo to ostrożna absolwentka politechniki i właścicielka sklepu z elektroniką, czyli Knapik-Miazga. Karierę zaczynała jako praworęczna florecistka, ale problemy z układem krwionośnym sprawiły, że treningi wywoływały ból, więc nauczyła się walczyć lewą.

Swatowska-Węglarczyk, którą na szermierkę zapisali w dzieciństwie rodzice, stanowi między nimi pomost, a nerwy musi mieć ze stali, skoro to ona najczęściej kończy w drużynie walki. Teraz skutecznie zrobiła to w ćwierćfinale. Ostatnie cięcia meczu o trzecie miejsce igrzysk należały już do Jareckiej.