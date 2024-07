Projekt wciąż pilotują minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin oraz odpowiedzialna za igrzyska Amélie Oudéa-Castéra, choć premier Gabriel Attal złożył dymisję, której Macron nie przyjął. Francuzi przyjmują więc świat, mając rząd z przekroczonym terminem ważności, który prowadzi jedynie sprawy bieżące i niektórzy nazywają go „gabinetem zombie”.

Igrzyska w Paryżu. Medalowe szanse reprezentacji Polski

Gospodarze oczekują sukcesu organizacyjnego, jak i medalowego – cel to powrót po 28 latach do czołowej piątki klasyfikacji medalowej – a rekordowy dorobek swojej reprezentacji przewidują „L’Equipe” oraz „Le Monde”. Liderem ma być Leon Marchand, któremu rodacy wróżą cztery złote medale. Pływak powinien stanąć w jednym rzędzie z globalnymi gwiazdami igrzysk: Simoną Biles, Armandem Duplantisem, Rafaelem Nadalem, Novakiem Djokoviciem czy LeBronem Jamesem.

Czytaj więcej Paryż 2024 Igrzyska w Paryżu. Francja wstrzymała oddech, a Emmanuel Macron ogłosił rozejm Organizatorzy zapewniają, że Paryż jest gotowy na igrzyska, ale nie wszyscy paryżanie podzielają ich zdanie, bo olimpijski porządek dla mieszkańców miasta gospodarza często oznacza chaos. Emmanuel Macron obiecuje zaś pokój – przynajmniej w polityce.

Polacy też mają gwiazdy, na czele z trzykrotną mistrzynią olimpijską w rzucie młotem Anitą Włodarczyk, która – z koszykarzem Przemysławem Zamojskim – będzie nieść flagę w trakcie ceremonii. Chorąży po raz ostatni zdobył medal dla naszej reprezentacji w 1992 roku – judoka Waldemar Legień – i może teraz klątwę uda się zdjąć.

Włodarczyk ani koszykarze nie należą do faworytów, w przeciwieństwie do rekordzistki świata we wspinaczce na czas Aleksandry Mirosław oraz Igi Świątek, która wygrała trzy ostatnie edycje Roland Garros. Mistrzyniami świata są szpadzistki, wicemistrzami – siatkarze czy judoczka Angelika Szymańska, a medale wielkich imprez regularnie zdobywają kajakarki z grupy Tomasza Kryka, slalomistka Klaudia Zwolińska oraz wioślarska czwórka podwójna.