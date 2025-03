Wielkie święto biegaczy. Półmaraton Warszawski znów zapisał się w historii

– Dzisiaj po raz kolejny osiągnęliśmy nasz cel. Chcieliśmy stworzyć bieg, który nie tylko będzie największym w Polsce, ale także przyciągnie znakomitych zawodników i stanie się prawdziwym świętem miasta. I udało się! Mamy rekord frekwencji, mamy World Athletics Elite Label, mamy niesamowite wyniki. Ale to, co porusza mnie najbardziej, to emocje dziesiątek tysięcy kibiców na trasie, wolontariuszy i biegaczy, którzy tworzą tę wyjątkową atmosferę. Dziś Warszawa nie tylko gościła biegaczy – dziś naprawdę biegła razem z nimi – mówi Marek Tronina, prezes Fundacji „Maraton Warszawski”.

Aż 1739 osób wzięło udział w akcji #BiegamDobrze, wspierając wybrane organizacje charytatywne i pokazując, że każdy kilometr może nieść realną pomoc. Do tej pory udało się zebrać ponad 750 tysięcy złotych, a licznik nadal bije, ponieważ internetowe zbiórki trwają do 4 kwietnia. Wsparcie trafi m.in. do fundacji zajmujących się zdrowiem psychicznym, co doskonale współgra z ideą biegu i jego społecznym przesłaniem. Pomarańczowi biegacze byli nie tylko częścią sportowego święta, ale także symbolem zaangażowania i empatii. Na trasie i mecie wspierali ich przedstawiciele fundacji, którzy głośno dziękowali za każdy krok i każdy gest.