Nasz zawodnik nie zasypia gruszek w popiele. Nowicki każdego dnia na siłowni podnosi, podrzuca, rwie i wyciska tony ciężarów. - W najcięższym okresie na siłowni miesięcznie przerzucam minimum trzysta ton - mówi młociarz InPost Sport Teamu. To tak, jakby mistrz olimpijski z Tokio podnosił z ziemi w ciągu 200 niedużych samochodów albo ponad cztery Boeingi 737.

- Baza siłowa musi być, żeby rzucać daleko. Z tygodnia na tydzień zwiększamy obciążenia, dość aptekarsko, bo co pięć kilogramów. Robię to po to, żeby sił starczyło na cały sezon, a kulminacja była dopiero we wrześniu na mistrzostwach świata w Tokio. Moje rekordy na siłowni to można powiedzieć już przeszłość, bo za mną już lata treningu, więc muszę uważać na stawy czy kręgosłup, ale też nie jest znowu tak źle, bo chociażby w martwym ciągu mam ponad 300 kilogramów – mówi Nowicki.

Wojciech Nowicki szlifuje formę. Eksperymentów nie będzie

– Tak naprawdę najcięższy okres przygotowań jeszcze przed nami, w który wejdziemy mniej więcej za tydzień. Teraz jest dużo powtórzeń, ciężary może nie aż tak duże, ale też już dają się we znaki, skoro Wojtek mówi, że już można poczuć, że sztanga waży. Ciężary dochodzą do ponad dwustu kilogramów. To wynika oczywiście ze specyfiki konkurencji, bo młot waży ponad siedem kilogramów, więc siła odśrodkowa jest spora i trzeba sobie z tym poradzić, żeby młot poleciał ponad osiemdziesiąt metrów – podkreśla trenerka polskiego mistrza Joanna Fiodorow.

Czy Nowicki szykuje jakieś eksperymenty w przygotowaniach do nowego sezonu? - Raczej nie, takie rzeczy w roku poolimpijskim robią młodsi zawodnicy, a ja mam raczej weterana pod swoją opieką. Są jakieś kosmetyczne zmiany, trening jest nieco zmniejszony, ale eksperymentów nie ma. Sporo rozmawiamy z Wojtkiem o jego samopoczuciu i dopasowujemy do tego trening – tłumaczy trenerka, ale Nowicki dopowiada, że jednak nowości też się pojawią. - W tym roku, pierwszy raz w swojej karierze, zacznę na treningach rzucać młotem dziesięciokilowym - dodaje.