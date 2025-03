Halowe mistrzostwa Europy. Maksymilian Szwed z medalem i rekordem Polski

W biegu po medale walczył do końca. Włożył w swój start wszystkie moce. Naciskał na prowadzącego Węgra Attilę Molnara. Nie był w stanie go dogonić. Mistrz Europy uzyskał czas 45,25. Polak finiszował tuż za nim. I ten wynik – 45,31. Europejscy statystycy podali, że to rekord kontynentu do lat 23, ale to przede wszystkim rekord Polski Marka Plawgi, pobity po 23 latach.

Szwed wywalczył pierwszy w karierze medal wśród seniorów na imprezie mistrzowskiej rangi. Wiele wskazuje na to, że nie ostatni. Na mistrzostwa świata w Nankinie nie jedzie. Regeneruje się po halowym sezonie i przygotowuje do startów na otwartym stadionie.

Halowe mistrzostwa Europy. Czy Polacy mają jeszcze szanse na medal?

W finale pań na 400 m wzięła udział Justyna Święty-Ersetic. Multimedalistka halowych mistrzostw Europy cieszy się z tego, że wyleczyła się z depresji, z kontuzji i wróciła do startów. W Apeldoorn zajęła piąte miejsce (51,59).

Pasjonujący był bieg półfinałowy na 800 m Anny Wielgosz. 31-letnia zawodniczka, znana także pod nazwiskiem Sarna, mimo nieustannych ataków przeciwniczek nie dała się wyprzedzić i finiszowała na pierwszym miejscu (2:03.29). W TVP Sport mówiła, że jeszcze ma zapas i „wszystko w tej hali jest możliwe”. Sam awans do finału to dla niej duży sukces.

Na tym dystansie odpadła Angelika Sarna, która była piąta (2:02.54). W pozostałych sobotnich eliminacjach awansów nie wywalczyli Oliwier Wdowik na 60 m oraz Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka i Bartosz Kitliński na 800 m.