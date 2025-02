Orlen Cup nadzieją na rekordy. Polacy dużo chcą, ale niczego nie obiecują

Odważniejszy jest Szymański. On ma podstawy do obietnic, bo jego czas ze styczniowego występu w Luksemburgu (7.41) to nie tylko halowy rekord Polski w biegu na 60 m przez płotki, ale także najlepszy w tym roku wynik na świecie. - Mój bieg nie był idealny, więc granic przed sobą na razie nie widzę. Pracuję na zaszczyt pokonania podczas mistrzostw świata Granta Hollowaya, żeby moje nazwisko naprawdę wybrzmiało – nie kryje nasz zawodnik.

Orlen Cup. Pojedynki na wysokości, Piotr Lisek i Maria Żodzik na starcie

Pierwszą konkurencją imprezy, który rozpocznie się o 17.00, będzie konkurs skoku o tyczce, w którym wystąpią m. in. Karalis, Claudio Stecchi, Robert Sobera oraz Piotr Lisek. Organizatorzy dla tego pierwszego – co podczas konferencji prasowej podkreślał dyrektor mityngu i prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) Sebastian Chmara – wydłużyli rozbieg do 48 metrów. Trenerem zarówno Karalisa, jak i Liska, jest Marcin Szczepański.

Kibicom w Łodzi pokaże się też liderka światowych list w skoku wzwyż Maria Żodzik (1.98 m), która powalczy o zwycięstwo z brązową medalistką halowych mistrzostw Europy Kateryną Tabasznyk. To kolejna szansa na emocje oraz wyniki na światowym poziomie. Listy startowe dają nadzieję, że 6 tys. fanów na trybunach – taką frekwencję zapowiada prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki (ŁOZLA) Lech Leszczyński – nie będzie się nudzić.