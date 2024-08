Paryż 2024. Ewa Swoboda. Kim jest dziewczyna z tatuażami, która dojrzewała razem z nami

To była spokojna rozmowa z kobietą, która dojrzewała razem z nami. Swoboda już jako nastolatka była kandydatką na gwiazdę, a my czuliśmy, że połączenie wyników z wybuchowym stylem bycia sprawią, że jej popularność będzie jak kula śnieżna, choć nie spodziewaliśmy się jeszcze, jaką skalę nada jej sławie rozkwit mediów społecznościowych. To przyniosło także zupełnie nowe wyzwania.

Niewykluczona, że była pierwszym polskim sportowcem, który przeżył tak brutalne zderzenie z internetowym hejtem. To nie ułatwiło jej dojrzewania. Sześć lat temu z płaczem wyjaśniała, że chciałaby wreszcie zostać mistrzynią zawodów, a nie tylko treningów, ale to wymagało więcej niż tylko chęci. Musiała najpierw uporządkować swoją relację - ze sportem i z życiem.

Sama przecież opowiadała, że zdarzało się jej opóźniać przygotowania do sezonu, bo ważniejsze były akacje albo nowy tatuaż. Opowiadała o słabości do fast foodów - dziś podobno już nie jest w stanie ich jeść i mówi w swoim stylu, że „cheesburger jej śmierdzi” - i napojów energetycznych, co odbiło się na sylwetce. Przełomem był chyba 2019 rok, kiedy została w Glasgow halową mistrzynią Europy.

Po latach przyznawała przytomnie, że do bycia profesjonalnym sportowcem trzeba dojrzeć i ona dojrzała. Długo była królową hali - to aktualną halowa wicemistrzyni Europy i świata oraz rekordzistka Polski - gdzie biega się na 60 metrów, więc najważniejsze to szybko osiągnąć maksymalną prędkość. Na stadionie, gdy najkrótszy sprinterki dystans jest o 40 metrów dłuższy, należy ją jeszcze utrzymać.