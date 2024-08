Korespondencja z Paryża

Jak się cieszyć z brązowego medalu igrzysk olimpijskich?

Przede wszystkim nie zawsze trzeba się cieszyć z wyniku w pierwszym rzucie, jeśli ktoś akurat tego nie czuje. Wszystkie emocje są dozwolone, bo nie ma jednej reguły. Szukamy wzorców, jak reagować w różnych sytuacjach zapominając czasami, że dana sytuacja dla różnych osób może znaczyć coś innego. Wiktoria Azarenka - ona jako jedyna, będąc liderką rankingu i walcząc o medal olimpijski, zdobyła brąz - powiedziała, że dla niej taki medal jest cenniejszy niż srebro. To cenne i satysfakcjonujące, kiedy dostaje się szansę zakończenia turnieju na swoich warunkach. Może więc nie ma radości, ale mogą być satysfakcja, duma, spełnienie.

To sytuacja w tenisie nietypowa, kiedy porażka wcale nie kończy udziału w zawodach…

Podobnie jak to, że między meczem półfinałowym i o brąz jest ok. 24 godziny przerwy. To czas na akceptację oraz szansa na przepracowanie natłoku emocji, ale też z drugiej strony długie oczekiwanie w tych emocjach na kolejny mecz. Mamy do czynienia z wymagającą sytuacją, którą warto spróbować przeformułować jako szansę.