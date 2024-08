Paryż 2024. Agnieszka Radwańska: Iga Świątek będzie jeszcze miała szansę na złoto

Korespondencja z Paryża

Czy brązowy medal igrzysk olimpijskich to sukces Igi Świątek?

Oczywiście, że tak. Wiadomo, że przyjechała do Paryża po złoto i wieczór po porażce był dla niej trudny. Już kolejnego dnia widzieliśmy ją jednak zregenerowaną. Grała swój najlepszy tenis, nie dała rywalce żadnych szans. To była deklasacja, dominacja.

Zregenerowaną fizycznie i psychicznie?

Zapewne w obu aspektach. Gdyby było inaczej, to ten mecz nie trwałby tak krótko — niecałą godzinę. Takie porażki, jak z Qinwen Zheng, bolą. To nie jest kwestia paru godzin, tylko tygodni, miesięcy, a nawet więcej. Tenis ma jednak to do siebie, że gra się właściwie cały czas. Zawodnik jest więc przyzwyczajony, że trzeba na drugi dzień wstać, aby zacząć wszystko od nowa.

Świątek przegrała z Qinwen Zheng, bo olimpijska presja, którą sobie narzuciła, była zbyt dużym obciążeniem?

To był zarówno efekt presji, jak i fenomenalnej postawy rywalki. Chinka zagrała praktycznie bezbłędny mecz. Należy jej się duży szacunek za to, że wytrzymała ciśnienie i wygrała seta z 0:4 tutaj, na Roland Garros, z najlepszą zawodniczką na świecie. Grała świetnie taktycznie, zmieniała rytm: podnosiła piłki, zwalniała, było krócej i dłużej. Taki tenis sprawiał Idze problem.