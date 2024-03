Ewa Swoboda dojrzała. "Perfekcjonizm pcha mnie do przodu"

Co ma wspólnego Ewa Swoboda sprzed pięciu lat z tą, którą widzimy dziś?

To wciąż jestem ja — inna, ale ja. Starsza. Bardziej dojrzała. Świadoma tego, co chcę osiągnąć oraz stawiająca sport na pierwszym miejscu. Perfekcjonizm generalnie od zawsze był i jest w pewien sposób dla mnie ciężarem. Czy to porządek, czy makijaż - wszystko musi być u mnie na tip top. Jednocześnie takie podejście pcha mnie do przodu.

Wszyscy mówią, że trzeba mieć inne charaktery, aby się dogadać, ale my z trenerką dajemy sobie radę, skoro jeszcze się nie pozabijałyśmy

Stawianie sportu na pierwszym miejscu wymaga wyrzeczeń?

Tak, trzeba mu podporządkować wszystko: dietę, głowę, życie osobiste. Bardzo dbam też o zdrowie. Kiedy tylko mnie coś mocniej zaboli, to wiem, że trzeba się tym porządnie zająć.

Czy widziała pani wpis czterokrotnego mistrza świata Michaela Johnsona, który napisał, że "Ewa Swoboda to klasa sama w sobie i opanowała także mentalną grę?