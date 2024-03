Ewa Swoboda halową wicemistrzynią świata. Kim jest dziewczyna z tatuażami

Potrzebowała czasu, żeby uporządkować swoją relację z życiem oraz sportem. Nagrodą za te dobre zmiany było właśnie Glasgow, gdzie w 2019 roku sięgnęła po swój pierwszy triumf wśród seniorek.

Ewa Swoboda wreszcie przestała kłamać

Wyszła na prostą. Kiedy gniótł ją hejt potęgowany sportowymi niepowodzeniami, pomogli rodzice, brat Adam oraz trenerka Iwona Krupa, z którą pracuje od 2009 roku i - jak sama mówi - traktuje niczym drugą mamę.

Sama zaczęła opowiadać, że wreszcie „pozbyła się z otoczenia toksycznych ludzi” i kiedy trzeba pracować, to „już nie kłamie, tylko robi to, co trenerka jej każe”. Przyznała również przytomnie, że do bycia profesjonalnym sportowcem trzeba dojrzeć i potwierdziła, że dojrzała.

To był już 2022 rok. Swoboda pokonała właśnie kolejny zakręt, jakim była pandemia i późniejsze zakażenie, które zabrakło jej szanse rywalizacji na halowych mistrzostwach Europy w Toruniu (2021). Kilka miesięcy po tych wyznaniach została już halową wicemistrzynią kontynentu w Stambule, gdzie powtórzyła wynik z 2019 roku (7.09).

Dziś jest w innym miejscu. Swoboda to aktualną halowa wicemistrzyni Europy i świata oraz rekordzistka Polski. Zachwyca nie tylko pod dachem, ale także na stadionie - do rekordu Ewy Kasprzyk z 1986 roku (10.93) niedawno zabrakło jej jednej setnej sekundy - choć wielu wątpiło, czy przy jej warunkach fizycznych będzie w stanie przełożyć doskonałe wyniki z sezonu zimowego na dłuższy, 100-metrowy dystans.