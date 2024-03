Pierwsza to kijowianka, która do startów przygotowuje się w domu, gdzie — jak mówiła niedawno „Rz” - ma swój „war-life balance", bo jednego dnia wstaje, żeby pójść na trening na trening, a kolejnego słyszy alarm, po którym chowa się do schronu. Jeździ też regularnie na wielkie imprezy i czasem nawet nawiązuje walkę o medale, ale do podium nie doskoczyła od pięciu lat, gdy właśnie w Glasgow została halową wicemistrzynią Europy. Teraz była dziewiąta.

Machuczich przyleciała jako faworytka. To ją gospodarze zaprosili na otwierającą zawody konferencję prasową, a obok siedzieli wszyscy tegoroczni rekordziści świata: płotkarze Grant Holloway (7.27) i Devynne Charlton (7.67) oraz biegająca w hali na 400 metrów Femke Bol (49.24). Swoją pozycję Ukrainka potwierdziła już na początku konkursu, bo jako jedyna zaczęła go od wysokości 1.92 m.

Halowe mistrzostwa świata w Glasgow Wyniki pierwszego dnia Pchnięcie kulą (K): 1. S. Mitton (Kanada) 20.22 m, 2. Y. Ogunleye (Niemcy) 20.19 m, 3. Chase Jackson (USA) 19.67 m

Skok wzwyż (K): 1. N. Olyslagers (Australia) 1.99 m, 2. J. Mahuczich (Ukraina) 1.97 m, 3. L. Apostolovski (Słowenia) 1.95 m

Pięciobój (K): 1. N. Vidts (Belgia) 4773, 2. S. Vanninen (Finlandia) 4677, 3. S. Dokter (Holandia) 4571

Pchnięcie kulą (M): 1. R. Crouser (USA) 22.77 m, 2. T. Walsh (Australia) 22.07 m, 3. L. Fabbri (Włochy) 21.96 m

Bieg na 60 m (M): 1. C. Coleman (USA) 6.41, 2. N. Lyles (USA) 6.44, 3. A. Blake (Jamajka) 6.46



Anna Wielgosz (13. miejsce, 2:01.58), Angelika Sarna (20. miejsce, 2:03.36) i Mateusz Borkowski (20 miejsce. miejsce, 1:48.07) odpadli w eliminacjach biegu na 800 metrów



Weronika Lizakowska (15. miejsce, 4.10.50) i Martyna Galant (20. miejsce, 4:15.57) odpadły w eliminacjach biegu na 1500 metrów.

Kolejne pokonywała bezbłędnie, już po trzech skokach miała pewny medal, a ten czwarty — na 1.99 m — mógł zapewnić jej złoto. Poprzeczkę strąciła jednak trzykrotnie, więc zajęła drugie miejsce, za Australijką Nicolą Olyslagers. To oznacza, że w Glasgow ukraińskiego hymnu raczej nie będzie, a pierwszy dzień rywalizacji nie zbudował też nadziei na ten polski. Naszych reprezentantów startowało pięcioro i wszyscy odpadli w eliminacjach. Sobota daje jednak nadzieje na poprawę.