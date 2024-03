Rok temu, już na mistrzostwach świata w Budapeszcie, indywidualnie dobiegła do półfinału, a z drużyną - do piątego miejsca. Tata zaplanował, że jeśli uniknie turbulencji zdrowotnych, to w tym roku nie tylko pobije na 100 metrów przez płotki rekord Polski Grażyny Rabsztyn z 1980 roku (12.36), ale zejdzie nawet do poziomu 12.30, który pozwoliłby jej awansować w Paryżu do finału olimpijskiego, a może nawet walczyć o medal. Na razie jej rekord życiowy ze stadionu to 12.51.

Podpatruje najlepszych, bo jej ojciec — szlifując swój fach — obserwuje szwajcarskiego szarlatana Laurenta Meuwly'ego, który wspólnie z Bramem Petersem stoi za sukcesami Femke Bol. Partnerką treningową Skrzyszowskiej bywa także halowa wicemistrzyni świata z 2018 roku Nadine Visser.

Halowe mistrzostwa świata. Jak startowali Polacy w Glasgow

Skrzyszowska została polską bohaterką niedzieli, ale kandydatów było więcej. Wysokich ambicji nie zrealizował przede wszystkim skoczek wzwyż Norbert Kobielski, który wierzył nawet w walkę o medal — zwłaszcza, że z wizyty w Glasgow zrezygnowali Katarczyk Mutazz Isa Barshim oraz Włoch Gianmarco Tamberi — ale trzy razy strącił poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2.28 m, co sprawiło, że zakończył rywalizację siódmy. Nigdy wcześniej na imprezie rangi światowej tak wysoko nie był.

– Przeżyłem i to najważniejsze, bo przez cały sezon halowy męczyłem się z obiciem pięty — wyjaśniał po starcie Kobielski. - Także w Glasgow to mi doskwierało. Przez cały luty nie robiłem techniki, więc każda próba była inna. Teraz przez cały miesiąc nie będę skakał i mam nadzieję, że się wyleczę.