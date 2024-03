Halowe mistrzostwa świata. Srebrna Ewa Swoboda! Dojrzewała do wielkości razem z nami

Swoboda przyleciała do Glasgow z drugim czasem sezonu, ale wielu właśnie w niej widziało faworytkę. Nieprzypadkowo przed eliminacjami to głównie Polkę oglądaliśmy na zakulisowych ujęciach z hali rozgrzewkowej. 26-latka już rano pokonała 60 metrów w czasie 7.02, a kilka godzin później w półfinale poprawiła własny rekord Polski (6.98). - To klasa sama w sobie i widać, że opanowała także mentalną grę - napisał czterokrotny mistrz olimpijski Michael Johnson.

Reklama

Stanęła do biegu skoncentrowana, jakby wyciszona. Nie było łatwo, bo tuż przed startem — dogrzewając staw skokowy — kontuzji doznała Aleia Hobbs. Może to wytrąciło ją odrobinę z rytmu, choć z bloków wystrzeliła jak z katapulty. Biegła z Alfred ramię w ramię, walczyła do ostatniego metra. Zdobyła srebro, do mistrzostwa świata zabrakło dwóch setnych sekundy.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Halowe mistrzostwa świata. Nie człowiek, tylko pocisk. Christian Coleman najszybszy i złoty Christian Coleman, który był jeszcze niedawno zawieszony za łamanie przepisów antydopingowych, pokonał najszybszego człowieka globu Noaha Lylesa i został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów. Polacy w Glasgow rozczarowali.

Halowe mistrzostwa świata. Ewa Swoboda i jej rogata dusza

Swoboda jest dziś jedną z największych postaci polskiego sportu, choć jeszcze kilka lat temu można było mieć wątpliwości, czy dobiegnie do tej wielkości. Już jako nastolatka była gwiazdą imprez juniorskich i młodzieżowych, rozpoczynając swój wyścig z historią, co z pewnością dorastania nie ułatwiło. Wiedzieliśmy, że ma rogatą duszą i jest osobą, u której co w sercu, to na języku, a jej rosnąca popularność była jak kula śnieżna, bo nałożyła się na eksplozję mediów społecznościowych.

Można było odnieść wrażenie, że dojrzewanie Swobody trafiło do domeny publicznej. Obserwowaliśmy i słuchaliśmy, jak toczy wewnętrzną bitwę między obowiązkiem a przyjemnością oraz zmaga się z demonami młodości — także takimi kiedyś dla nastolatek obcymi, jak wszechobecny już dziś w przestrzeni internetowej hejt, będący drugą stronę monety otaczającego ją uwielbienia.