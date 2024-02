Informacja nie jest oficjalna, ale to kwestia tygodni. Niewykluczone, że decyzja zapadnie w Madrycie podczas marcowego posiedzenia komitetu wykonawczego Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), choć miało do tego dojść wcześniej.

– Rozmawiamy z dwoma miastami, oferty są naprawdę dobre. Przyszłość igrzysk europejskich jest świetlana. Decyzja zostanie podjęta i ogłoszona w październiku – zapowiadał kilka miesięcy temu w rozmowie z „Rz” szef EOC Spyros Capralos.

Mówiło się, że igrzysk chcą Hiszpanie oraz Chorwaci, co byłoby sygnałem, że budzą coraz większe zainteresowanie, a ich prestiż rośnie, lecz znów trafią do kraju, gdzie sport bywa przede wszystkim przedmiotem polityki oraz środkiem do wzmacniania pozycji władzy.

Trzy poprzednie edycje organizowały Baku (2015), Mińsk (2019) oraz Kraków z Małopolską (2023). Każda kolejna była lepsza sportowo, bo w wielu dyscyplinach rywalizacja stała się częścią kwalifikacji olimpijskich bądź miała rangę mistrzostw Europy, ale impreza wciąż nie zyskała blasku.