Liga NBA to bezwzględny biznes, w którym przetrwają tylko najlepsi i najsilniejsi. Na miejsce każdego zawodnika czeka tysiąc chętnych, a liczba zdolnych zawodników, w których władze klubów mogą przebierać, jest praktycznie nieograniczona. Nawet jeśli kilka lat temu byłeś uważany za wielki talent i postawił na ciebie sam legendarny trener San Antonio Spurs Gregg Popovich, wybierając w drafcie z numerem dziewiątym, to teraz może to już nic nie znaczyć. Na każdym treningu trzeba potwierdzać swoją wartość i nieustannie iść do przodu.

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Boleśnie przekonał się o tym Jeremy Sochan, który tuż przed startem sezonu stracił miejsce w składzie Portland Trail Blazers. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Reprezentant Polski grał w czterech meczach przedsezonowych, a w kilku momentach pokazał się tam z całkiem niezłej strony – przede wszystkim trafiał rzuty z dystansu (cztery trójki w pięciu próbach), co jeszcze niedawno było jego dużym problemem.

Jeremy Sochan zwolniony. Czy zagra jeszcze w NBA?

– Wypadł w tych meczach całkiem przyzwoicie. Poprawił technikę rzutu, co się rzuca w oczy. Wcześniej jego rzut miał trzy fazy, podczas gdy powinna być jedna. Teraz ruch jest płynny. Przeciwko Golden State Warriors trafił tzw. akcję catch and shoot (złap i rzucaj). W sumie w tamtym spotkaniu wykonał dwa celne rzuty z dystansu. O jego pracy letniej było cicho, ale musiał się mocno starać, bo nie tak łatwo się pozbywa złych nawyków – ocenia dla „Rz” trener Mirosław Noculak.

Sochan był aktywny także w innych elementach, z których był znany w NBA: walczył o zbiórki, podawał, miał nawet przechwyt. W jednym z meczów grał nawet jako rozgrywający, czyli tak, jak nie raz ustawiał go w San Antonio Popovich. Pod wodzą Mitcha Johnsona Sochan stracił miejsce w składzie. W ostatnim sezonie Polak grał coraz mniej, a to był ostatni rok jego gwarantowanego kontraktu. Z Teksasu Sochan trafił do New York Knicks (choć podobno miał propozycje z wielu innych klubów), z którymi został mistrzem NBA, ale odgrywał tam minimalną rolę, chociaż pojawił się na parkiecie nawet w wielkim finale przeciwko Spurs.

Latem musiał poszukać nowego pracodawcy. I znów na horyzoncie pojawiały się inne ekipy, m.in. Minnesota Timberwolves, gdzie gwiazdą jest Anthony Edwards. Sochan postawił jednak na zespół ze stanu Oregon. Drużyna ze środka stawki, z ambicjami na grę w fazie play-off, wydawała się dobrym wyborem, tym bardziej że na pozycji skrzydłowych nie miała wielu gwiazd. Można tam było odbudować karierę i znów wyrobić sobie solidną pozycję w NBA, bo przecież Polak ma dopiero 23 lata i już bardzo duże doświadczenie.

Trener Micah Nori zdecydował jednak inaczej – i to w ostatniej chwili. Nie wiadomo, jak teraz potoczy się kariera Sochana, czy zostanie w USA, grając np. w lidze G-League w jednym z zespołów filialnych i czekając na szansę podpisania krótkiego kontraktu. Zawsze może być też komuś potrzebny, kiedy sezon się rozkręci i zdarzą się kontuzje. Szanse na powrót do NBA ciągle są.

Jeśli Sochan zdecyduje się na grę w G-League, to może spotkać się na parkiecie z Igorem Miliciciem juniorem, który ciągle marzy o występach na parkietach NBA. W zeszłym roku, mimo kontuzji kolana, podpisał umowę z Philadelphia 76ers, ale grał tylko w drużynie filialnej. Teraz sięgnęli po niego Knicks, ale od razu wysłali do zespołu Westchester.

– Grając w Westchester Knicks musi liczyć na kontuzje innych graczy. Dobrze, że tam jest, że jest uparty, że chce się dostać do NBA. Latem w meczach reprezentacji Polski było widać, że się poprawił. Na angaż w NBA ciągle nie jest za późno. Jeden z debiutantów Yaxel skończył niedawno 24 lata. Był przez sześć lat w szkołach wyższych i całkiem dobrze wygląda, wychodził w pierwszej piątce Golden State Warriors w meczach przedsezonowych, więc to jest nadzieja dla Igora. Szkoda, że nadal tak mało naszych graczy jest w kręgu zainteresowań klubów NBA. Trzeba coś zmienić w naszym szkoleniu i popularności koszykówki. Niemcy pokazali, że można to zrobić i teraz mają sporą grupę swoich zawodników za oceanem – mówi Noculak.

Wraca NBA. Od 2018 r. nikomu nie udało się obronić tytułu

O kontrakt tego lata walczył nawet 30-letni Jon Elmore i podpisał umowę z San Antonio Spurs. Jeśli Milicić dostałby szansę debiutu w drużynie mistrzów NBA, to byłoby coś wyjątkowego. To ciągle zespół, który stawiany jest w gronie faworytów do tytułu, chociaż od 2018 r. nikomu nie udało się obronić mistrzostwa.

Oczy kibiców będą zwrócone na Philadelphia 76ers, gdzie przeniósł się LeBron James, a dołączył do niego także Jaylen Brown. Ich skład wygląda naprawdę potężnie, ale to nie gwarantuje sukcesu.

– W sparingach Philadelphia wyglądała, jakby była zardzewiała. Kontuzja Ariela Hukportiego spowodowała problem na pozycjach podkoszowych, bo Joel Embiid bez jednego, a nawet dwóch solidnych zmienników nie da rady rozegrać na wysokim poziomie całego sezonu, a LeBron ma ponad 40 lat i też tylko raz wystąpił we wszystkich 82 meczach. Amerykańscy analitycy nie wymieniają Philadelphii jako faworyta do tytułu. Połączenie tylu gwiazd jest szalonym wyzwaniem dla trenera – wskazuje trener Noculak.

Najwięcej osób stawia na to, że mistrzami zostaną San Antonio Spurs. Przede wszystkim mają Victora Wembanyamę, ale też innych świetnych zawodników, jak Dylan Harper czy Stephon Castle.

– Mówi się, że do walki włączą się Oklahoma City Thunder. Nowy Jork też jest wymieniany w gronie faworytów, ale może stać się ofiarą polityki właściciela. James Dolan nie chce wejść w drugi próg podatkowy i ważni gracze – Karl-Anthony Towns, Josh Hart, Tyler Kolek, Miles McBride – ciągle nie mają podpisanych kontraktów – zauważa Noculak.

Nie ma jednego faworyta i dlatego sezon zapowiada się pasjonująco. Polscy kibice powinni najmocniej ściskać kciuki za to, żeby Sochanowi i Miliciciowi nie zabrakło determinacji w pogoni za marzeniami.