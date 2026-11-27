Jeszcze zanim zaczął się mecz z Chorwacją, Polacy dostali najlepszą możliwą wiadomość. Reprezentacja Niemiec pokonała w Rydze Łotwę, a to oznaczało, że biało-czerwoni zagrają w przyszłorocznym mundialu. Eliminacje są tak ułożone, że do Kataru pojadą trzy najlepsze ekipy z każdej grupy.

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Do decydującej fazy każda drużyna zabierała ze sobą punkty z pierwszej części zmagań, a tam Polacy odnieśli komplet zwycięstw. W sierpniowym okienku dodatkowo pokonali na wyjeździe Łotyszy i teraz stało się jasne, że już nikt nie zdoła ich dogonić. Zespół Igora Milicicia odniósł historyczny sukces, bo to dopiero trzeci awans biało-czerwonych na tę imprezę. Poprzednio zagrali w 2019 r. i skończyli na ósmym miejscu, a dodatkowo mieli okazję zmierzyć się z reprezentacją USA, prowadzoną przez samego Gregga Popovicha.

Polska – Chorwacja. Jeremy Sochan nie przyjechał

Trudno powiedzieć, jak będzie tym razem, bo wiele zależy od składu, jaki uda się zebrać na turniej. Na zgrupowanie nie przyjechał Jeremy Sochan, który występami w drużynie G-League Texas Legends walczy o powrót do NBA. W kadrze tym razem zabrakło środkowego Barcelony Aleksandra Balcerowskiego, który ma problem ze stawem skokowym. Nie ma też doświadczonego Przemysława Żołnierewicza.

Przyjechał za to syn trenera, Igor Milicić Jr., który też występuje w G-League, a zamiast Jordana Lloyda tym razem pojawił się inny naturalizowany Amerykanin Jerrick Harding. Oczywiście, przyjechali kapitan Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski, rozgrywający z ligi hiszpańskiej Andrzej Pluta i Łukasz Kolenda, ale pojawiło się też kilku mniej doświadczonych koszykarzy: debiutant Krzysztof Kempa i grający na zapleczu hiszpańskiej ACB Jakub Urbaniak.

Po ostatnich świetnych meczach w wykonaniu kadry koszykarzy na trybunach gliwickiej hali pojawiło się aż 13 tysięcy kibiców, ale niestety nie zobaczyli dobrego meczu w wykonaniu gospodarzy. W grze Polaków od początku widać było nerwowość i brak zgrania, w dodatku byli bardzo nieskuteczni.

Awans na mistrzostwa świata już jest. W poniedziałek mecz z Niemcami

Chorwaci ruszyli na naszych koszykarzy twardą obroną, długimi fragmentami naciskali ich na całym boisku i mecz zaczął się od prowadzenia rywali 11:0. Pierwsze punkty dla Polaków zdobył z rzutów wolnych Ponitka, ale od tego momentu nasza gra w ataku wcale się nie poprawiła. Polscy koszykarze popełniali mnóstwo strat, czasami wręcz podawali piłkę w ręce Chorwatów i przegrywali 4:21. Wściekły Milicić mobilizował ich podczas przerwy na żądanie, ale to pomogło tylko trochę. Punkty zdobył Harding, odważnie pod kosz weszli Pluta i Urbaniak, ale cały czas zawodziła skuteczność. Niektóre rzuty nawet nie dolatywały do kosza.

Polacy fatalnie rzucali z dystansu - po trzech kwartach mieli tylko dwie skuteczne próby i nic dziwnego, że przegrywali 49:66. Co z tego, że radzili sobie nieźle w obronie, skoro sami nie mogli wykreować pozycji. Nawet jeśli minęli jednego Chorwata i wydawało się, że będzie można wejść pod kosz, natychmiast na drodze pojawiał się rywal i trzeba było szukać innego rozwiązania. Trzeba się było cieszyć z małych rzeczy: Urbaniak zablokował Saricia i skutecznie walczył o zbiórki, dobrą zmianę dał Kamil Łączyński, skuteczny był Harding.

Gra Polaków musi być jednak w poniedziałek o wiele lepsza, jeśli mają nawiązać walkę w wyjazdowym meczu z Niemcami. Pozostaje też mieć nadzieję, że takie spotkanie było tylko wypadkiem przy pracy Polaków, a Milicić będzie potrafił przygotować drużynę do turnieju, co pokazał już w przeszłości nieraz.

Polska – Chorwacja 69:80 (14:25, 21:23, 14:18, 20:14)