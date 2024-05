Rośnie kadra reprezentacji Polski na igrzyska w Paryżu. Cztery szanse na medale

Paryż 2024. Cztery polskie szanse na medale w zapasach

- Zarówno Arek, jak i Zbyszek to zawodnicy z ogromnym charakterem, co widać było w Stambule. Ich walki, które przesądziły o wyjeździe na igrzyska, były emocjonujące i liczę, że w Paryżu będą prezentowali się równie efektownie, ale i efektywnie. Wierzę, że cała nasza czwórka w sierpniu zrobi wszystko, aby wywalczyć medale - mówi prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

Paryż 2024. Tadeusz Michalik nie poleci do Paryża

Kwalifikacji nie wywalczył brązowy medalista igrzysk z Tokio w kategorii do 97 kg, czyli Tadeusz Michalik. On wprawdzie dobrze rozpoczął zawody, bo wygrał z Niteshem Niteshem, ale w 1/8 finału uległ Filipowi Smetce. Ten nie awansował do finału, więc Michalik nie dostał szansy w repasażach.

Bez sukcesu w Stambule startowały Polki. Najbliżej sukcesu była Natalia Kubaty, która dopiero w pojedynku repasażowym (62 kg) uległa Ameline Douarre. Do ćwierćfinału dotarła Jowita Wrzesień (53 kg), ale przegrała z Zeynep Yetgil. Anna Łukasiak (50 kg) nie zdołała pokonać Mercy Genesis, a Patrycja Sperka przegrała z Enricą Rinaldi.

Zawody zapaśnicze podczas igrzysk w Paryżu odbędą się w dniach 5-11 sierpnia.