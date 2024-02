W tym roku za 30-sekundowy spot w czasie Super Bowl trzeba było zapłacić siedem milionów dolarów

Chociaż zarabia ułamek tego, co Mahomes, to w pierwszej połowie finału nie było widać między nimi różnicy. Ofensywa Chiefs kulała, a Mahomes, pod presją nawet nieprawidłowo wyrzucił piłkę w aut. Zupełnie niewidoczny był Kelce, który ledwie raz dostał piłkę do rąk, a na pewno chciał się pokazać przed swoją dziewczyną, Taylor Swift, która do Las Vegas przyleciała prosto z Japonii.

Super Bowl 2024. Chłopak Taylor Swift staranował własnego trenera

Gwiazdor Chiefs był sfrustrowany, a w drugiej kwarcie zrobił coś niesłychanego. Staranował swojego trenera, krzycząc coś jednocześnie do Andy'ego Reida. Musieli go odciągać na bok koledzy z drużyny. Nie wiadomo, o co chodziło Kelce'emu, ale widać było, że w całej drużynie nerwy biorą górę. Za chwilę piłkę wypuścił z rąk Isiah Pacheco, a L'Jarius Sneed uderzył w kask rywala i Chiefs stracili 15 jardów.

Takie przeciąganie liny trwało przez cały mecz. Na błędy jednych, złymi zagraniami odpowiadali drudzy. A kiedy Mahomes miał przebłysk geniuszu, za chwilę dobrym zagraniem rewanżował się Purdy. Chiefs zdobyli przyłożenie po błędzie obrońców 49ers, a drużyna z San Francisco odrobiła straty dzięki odważnej decyzji trenera Shanahana, który nie pozwolił kopać na bramkę, ale nakazał granie ryzykownej akcji.

Na boisku wygrali Chiefs, ale największym zwycięzcą tego wieczoru będzie jak zawsze Liga NFL. Na trybunach zasiadł komplet widzów. Na czarnym rynku bilety kosztowały około tys. dolarów, a za najdroższe loże trzeba było zapłacić 2,5 mln dolarów. Chętnych na pewno nie brakowało. Do Las Vegas przyleciało około tysiąca prywatnych odrzutowców. Kamery wyłowiły Leonardo Di Caprio, LeBrona Jamesa, Gordona Ramsaya, Shaquille'a O'Neala, Jay-Z czy Beyonce. Blake Lively dzielnie towarzyszyła przez cały wieczór Taylor Swift - na takiej imprezie po prostu trzeba być.