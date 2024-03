Wojna domowa u mistrzów świata. Wyścigowa potęga Red Bulla trzęsie się w posadach

Czytaj więcej Formuła 1 Szef Red Bull Racing F1 w opałach. Wewnętrzne dochodzenie wobec Hornera Brytyjczyk Christian Horner, szef zespołu Red Bull Racing w Formule 1 został objęty wewnętrznym dochodzeniem zleconym przez głównego sponsora ekipy. Zarzutów nie podano, nieoficjalnie chodzi o nieobyczajne zachowanie wobec jednej z pracownic

Jakkolwiek brutalnie i bezdusznie by to nie brzmiało, relacje pomiędzy podwładną a szefem zespołu są w szerszym kontekście jedynie epizodem, narzędziem w toczącej się walce o wpływy. Jos Verstappen, ojciec mistrza świata, który oczywiście żadnej formalnej roli w ekipie Red Bulla nie pełni, powiedział mediom, że Horner kreuje się na ofiarę, a „jego dalsza obecność na stanowisku szefa grozi eksplozją zespołu od wewnątrz”. Z kolei Marko dał do zrozumienia, że – prawdopodobnie za jego domniemany udział w całej sprawie – władze firmy rozważają jego zawieszenie. Wówczas głos zabrał sam Max Verstappen i jednoznacznie poparł Marko – podkreślając, że obecność doświadczonego Austriaka w zespole jest kluczowa z punktu widzenia jego decyzji kontraktowych.

Verstappen rozważy odejście

Trudno o gorzej zawoalowaną groźbę, że jeśli Red Bull pozbędzie się Marko, to Verstappen także rozważy odejście. Miałby dokąd, bo za rok zwalnia się przecież miejsce w Mercedesie, po przechodzącym do Ferrari Lewisie Hamiltonie. Co prawda sportowo „srebrne strzały” są obecnie trzecią siłą w stawce, ale przecież nie każde rozmowy o kontrakcie mają na celu jego zawarcie – może wszak chodzić o renegocjację aktualnej umowy wiążącej Maxa z Red Bullem do końca sezonu 2028. Ewentualne odsunięcie Hornera może z kolei aktywować domniemaną klauzulę w kontrakcie – umożliwiającą jego rozwiązanie z powodu zmiany na tak kluczowym stanowisku, jak szef zespołu.

Niewiadomą pozostają zamiary jeszcze jednej, bodaj najważniejszej dla sportowej siły Red Bulla postaci – to Adrian Newey, genialny projektant stojący wraz ze swoimi ludźmi za techniczną supremacją samochodu Verstappena. Czy okaże się lojalny wobec Hornera, czy raczej będzie stronnikiem Marka i Verstappena?

Nie ulega wątpliwości, że w tej wojnie domowej przegrać może przede wszystkim zespół jako całość, a po stronie najwyższych władz Red Bulla leżą niełatwe decyzje. Kto z punktu widzenia całej ekipy jest najważniejszy – szef zespołu, jeden z najlepszych i najskuteczniejszych kierowców w Formule 1, a może legendarny projektant? Wiadomo, że w obecnej sytuacji współpraca w dotychczasowym gronie nie wchodzi w grę, więc ktoś będzie musiał odejść. Na kogo wypadnie? Od tego zależy cała przyszłość zespołu.