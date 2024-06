Euro 2024. Stefan Szczepłek: To nie Michał Probierz powinien być gwiazdą

Na korzyść Probierza działało, że był także szkoleniowcem reprezentacji młodzieżowej, więc miał doświadczenia w selekcji. A to ona jest podstawą pracy z drużyną narodową. Najpierw trzeba zawodników wybrać, a potem opracować taktykę. Kolejność odwrotna w przypadku polskich graczy byłaby trudna do zastosowania, bo chcielibyśmy widzieć ofensywne akcje, tylko skąd wziąć piłkarzy, którzy by takie wizje realizowali?

Do tego jeszcze musi być zachowany balans pomiędzy formacjami, skoro to gra zespołowa. Jeśli zaś zawodnicy nie rozumieją się na boisku, nie współpracują i nie pomagają sobie, choćby chcieli, to znaczy, że trener dokonał niewłaściwych wyborów. Probierz miał z tym problem. Może nie znalazł zawodników swoich marzeń, a może za bardzo wierzył w swoją intuicję lub nieomylność. Dość, że jego powołania bywały egzotyczne, więc albo się mylił, albo chciał pokazać, że teraz może wszystko.

Ośmiu zawodników, którzy wystąpili na Euro 2024, zagrało pierwszy raz w drużynie Probierza dopiero w tym roku. Jeśli nawet wybory były słuszne, to nie mieli kiedy się ze sobą na boisku dobrze poznać. W rezultacie składne akcje Polaków w czasie trzech finałowych meczów należały do rzadkości. Dopiero podczas turnieju Probierz zorientował się, że niektórzy nie pasują do reprezentacji z ambicjami.

Euro 2024. To trener jest szefem i firmuje porażkę

Nie dało się powiedzieć, że Polacy grają ładnie i zespołowo. Wiele udanych akcji wynikało z przypadku lub błędów rywali, do czego wcale nie byli przez Polaków zmuszani. Nasi piłkarze nie przegrali przed wyjazdem na Euro 2024 żadnego z ośmiu meczów, ale już w Niemczech nie wygrali ani jednego z trzech. Wszyscy do tego przyłożyli rękę – i zawodnicy, i trener, ale to on, jako szef, firmuje porażkę.