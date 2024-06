Czy Robert Lewandowski oszukuje? Jednoznaczna odpowiedź

Bulwarowy niemiecki dziennik „Bild” w swoim stylu i przesadnie pisze o „najbardziej bulwersującej scenie Euro”.

Francuski dziennik „L’Equipe” dokładnie przeanalizował tę sytuację w artykule pt.: „Czy karny Roberta Lewandowskiego był wykonany prawidłowo?”. Autor artykułu nie dopatrzył się złamania przepisów.

Robert Lewandowski robi tak od lat. I może tak robić

Podobnie widzi ten problem Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, obecnie ekspert w TVP Sport i Kanale Sportowym. – Z punktu widzenia sędziowskiego w rzutach karnych wykonywanych przez Roberta Lewandowskiego nie ma żadnej kontrowersji. On robi tak od lat. Zwody w czasie dobiegania do piłki są dozwolone. Nie można ich robić po dobiegnięciu do piłki – tłumaczy „Rz” Rostkowski.

W skrócie - czy to Lewandowski, czy każdy inny napastnik może zwalniać swój bieg, gwałtownie przyśpieszać i nie ma prawa być za to ukarany. A co w takim razie z tym, że bramkarz stoi w takim wypadku na straconej pozycji, bo on – jak napisał Maignan – jest karany za wyjście przed linię bramkową?

- Podczas rzutu karnego szanse są nierówne i stawiają w uprzywilejowanej pozycji strzelającego, ale nie zapominajmy o tym, że to jest rzut karny i przewaga po stronie strzelającego powinna być zachowana – mówi Rostkowski.