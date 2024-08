Paryż 2024. Rywalka Julii Szeremety: Mam czyste sumienie

Paryż 2024. Prezydent Tajwanu była na treningu rywalki Julii Szeremety

- Irytuje mnie czytanie niektórych komentarzy, ale jedyne, co mogę teraz zrobić, to przekonywać siebie, że nie mam wpływu na to, co mówią inni. Niech mówią sobie, co chcą. Ja mam w tej kwestii czyste sumienie – powiedziała w rozmowie z CNA English News Yu-Ting Lin.

Tajwanka przyznała, że często słyszy w drodze do toalety, czy na pewno wybrała tę właściwą. – I wtedy mówię, że jestem kobietą. Przypuszczam, że chodzi o moją fryzurę i wzrost – opowiadała.

Murem za swoją zawodniczką stanął prezes lokalnej federacji Wu-nan. - To tylko część gry psychologicznej, która ma ją zdekoncentrować i przeszkodzić w drodze po sukcesy. Niech przestanie słuchać tych głosów z zewnątrz. „Nnie zwracaj uwagi na to, co mówią inni", tak jej doradziłem, powiedziałem, żeby się nie bała, wspiera ją przecież cały Tajwan, a była prezydent, pani Tsai Ing-wen, odwiedziła ją w Paryżu na treningu. Lin zawsze była kobietą, nigdy nie stwierdzono żadnych problemów, kwestia płci to nonsens – powiedział Reuterowi Wu-nan.

Początek sobotniej walki w finale kategorii 57 kg pomiędzy Julią Szeremetą, a Yu-Thing Lin o godzinie 21:30.