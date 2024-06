Jakub Chycki: Ołeksander Usyk? Jest trochę z innego świata

Usyk wykonuje zadania jak robot. To zdyscyplinowany, podporządkowany perfekcjonista. Jest w tym jakiś mistycyzm, duchowość. Trening jako celebrowany. To podniosły moment dnia Jakub Chycki

Jak wygląda współpraca z Usykiem?

Jest trochę z innego świata, wykonuje zadania jak robot. Zdyscyplinowany, podporządkowany perfekcjonista – tak oceniam go przez pryzmat obserwacji przygotowania do treningów, wykonywania zadań, dbałości o porządek na sali treningowej, rytuałów przed i po-sparingowych. Jest w tym jakiś mistycyzm, duchowość. Trening jako celebrowany, to podniosły moment dnia. A przy tym to bardzo inteligentny człowiek. Pięknie śpiewa, pisze wiersze, kiedyś dobrze grał w piłkę nożną. I jest otwarty na współpracę. Sukces, który osiągnął, to hybryda cech, zdolności, umiejętności, które rozwijał przez lata. Trudno je odseparować. To trochę jak wgrany software. To energia, którą uwalnia i roztacza wokół siebie. Autentyczność, emocje oraz wartości, które reprezentuje i promuje przez to, jakim jest człowiekiem - trochę z innej gliny.

Wspomniał pan o ćwiczeniach neuropoznawczych. Czy to ważne elementy treningu?

Kluczowa umiejętność w pięściarstwie to unikanie ciosu przeciwnika. By zaś ciosu uniknąć, trzeba go dostrzec bądź przewidzieć – tu kłania się widzenie i antycypacja. A później, w konsekwencji, celnie skontrować, i tu ważna jest koordynacja oko-ręka. Te elementy to właśnie grupa zdolności neuropoznawczych. Gdy przyjrzymy się umiejętnością żonglerki Usyka, wynikom standaryzowanych testów neuropoznawczych — takich jak wielozadaniowość, czy pamięć - to okazuje się, że to elementy, które wyróżniają go na tle innych pięściarzy. Poszukujemy odpowiedzi na pytania, jakie mechanizmy za to odpowiadają i czy możemy je wykorzystać w rozwoju metod treningowych.

Usyk wygra z Tysonem Furym w rewanżu?

Będzie faworytem, ale ta walka może być równie trudna, jak pierwsza. Poprzedzą ją oczywiście nie mniej ciężkie przygotowania, które rozpoczną się już we wrześniu. Cieszę się, ze próba łączenia nauki oraz sportu będzie kontynuowana również z moim udziałem.