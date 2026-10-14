Kilka miesięcy temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował poluzowanie sankcji wobec Rosjan i Białorusinów, umożliwiając im powrót do rywalizacji międzynarodowej i walkę o kwalifikacje na letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles (2028). To jednak tylko sugestia, decyzję pozostawił poszczególnym federacjom.

Władze lekkiej atletyki (World Athletics) utrzymały zakazy dla Rosjan i Białorusinów, argumentując, że nadal toczy się wojna w Ukrainie i nie nastąpił żaden postęp w kierunku negocjacji pokojowych. Ale już na przykład federacje pływania i siatkówki uchyliły furtkę do ich powrotu, co spotkało się z ostrym sprzeciwem i głośnymi protestami środowiska.

Rosyjscy siatkarze nie przyjadą do Polski

– Nie chcemy grać z Rosją – mówił niedawno w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS) Sebastian Świderski.

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11 września 2021 r. Rosjanie Iwan Jakowlew (L) i Dmitrij Wołkow (C) oraz Dmytro Wijecki (P) z Ukrain
Prawo w Polsce
Rosyjscy siatkarze nie zagrają w Polsce. Jednak wrócą do rywalizacji

Już w przyszłym roku reprezentacje tego kraju zagrają w Lidze Narodów mężczyzn i kobiet, siatkarzy z Rosji zabraknie natomiast na mistrzostwach świata organizowanych przez Polskę (zrezygnowali z udziału w turnieju, tłumacząc się „względami bezpieczeństwa”). Rosyjskie i białoruskie kluby będą mogły jednak ponownie rywalizować w europejskich pucharach.

Tenisiści z tych krajów zostali zawieszeni przez World Tennis (dawniej Międzynarodową Federację Tenisową ITF) w marcu 2022 r., zaraz po inwazji na Ukrainę. We wtorek podczas obrad w Kazachstanie 128 państw członkowskich zagłosowało za tym, by utrzymać te ograniczenia.

Aryna Sabalenka bez flagi przy nazwisku

To oznacza, że reprezentacji Rosji i Białorusi nie zobaczymy w najbliższym czasie w rozgrywkach o Puchar Davisa (mężczyźni) i Billie Jean King Cup (kobiety).

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Aryna Sabalenka należy do faworytek tegorocznego turnieju Australian Open, który zaczyna się 14 styc
Plus Minus
Tenis na łasce reżimu

Jeśli chodzi o indywidualne starty tenisistów, to też nic się nie zmienia. Rosjanie i Białorusini mogą grać w turniejach, także tych wielkoszlemowych, ale jako tzw. sportowcy neutralni. Przy nazwiskach Aryny Sabalenki (do niedawna liderki rankingu WTA) oraz Mirry Andriejewej czy Daniiła Miedwiediewa nadal nie będą pojawiały się flagi ich krajów.