Polski pojedynek w drugiej rundzie turnieju w Wuhan rozpoczął się niespodziewanie. Magdalena Fręch już w pierwszym gemie przełamała serwis Igi Świątek, a następnie obroniła dwa break pointy i objęła prowadzenie 2:0.

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Świątek miała problemy z wejściem w mecz, popełniała błędy i nie potrafiła wykorzystać pierwszych okazji na odrobienie strat. Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Raszynianka utrzymała podanie, a następnie przełamała rywalkę, doprowadzając do remisu 2:2.

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Od tego momentu na korcie dominowała już Świątek. Grała agresywniej, coraz częściej kończyła wymiany mocnymi uderzeniami z głębi kortu i wykorzystywała błędy Fręch. W szóstym gemie ponownie przełamała przeciwniczkę, wychodząc na prowadzenie 4:2.

Fręch próbowała odpowiadać ofensywnymi zagraniami i miała jeszcze okazję na przełamanie powrotne. Świątek obroniła jednak break pointa, wygrała piątego gema z rzędu, a następnie zakończyła pierwszego seta wynikiem 6:2.

Iga Świątek zdominowała drugiego seta meczu z Magdaleną Fręch

Druga partia od początku przebiegała pod dyktando Świątek. Zawodniczka rozstawiona w Wuhan z numerem siódmym wygrała pierwszego gema przy własnym podaniu, po czym przełamała Fręch.

Przewaga szybko rosła. Świątek skutecznie serwowała, dobrze radziła sobie przy siatce i zmuszała przeciwniczkę do popełniania błędów. Po kolejnym przełamaniu prowadziła już 4:0.

Fręch zdołała wygrać piątego gema, zdobywając swój pierwszy punkt gemowy w drugim secie. Był to jednak jej ostatni wygrany gem w spotkaniu.

Świątek ponownie przełamała rodaczkę, a następnie wykorzystała własne podanie, kończąc partię wynikiem 6:1 i zapewniając sobie awans do kolejnej rundy.

WTA Wuhan. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału

Dla Świątek był to pierwszy występ w tegorocznej edycji turnieju w Wuhan. Dzięki rozstawieniu rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy.

Fręch musiała wcześniej rozegrać spotkanie pierwszej rundy. Pokonała w nim reprezentantkę Tajlandii Mananchayę Sawangkaew 6:3, 7:6(5).

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Środowy pojedynek był drugim bezpośrednim spotkaniem obu Polek. Wcześniej zmierzyły się w 2022 r. podczas turnieju w Warszawie. Wówczas Świątek wygrała 6:1, 6:2.

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Ashlyn Krueger – Lanlana Tararudee.