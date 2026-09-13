W finale US Open 2026 Jelena Rybakina pokonała Arynę Sabalenkę
Po ostatniej piłce Sabalenka cisnęła ze złości rakietą o ziemię. Trudno jednak dziwić się jej emocjom. Od kilku dni wiedziała już, że straci prowadzenie w rankingu WTA. Teraz nie zdołała jeszcze obronić tytułu w US Open. To oznacza, że pierwszy raz od czterech lat skończy sezon bez ani jednego wielkoszlemowego triumfu.
– Ostatnia rzecz, którą chcę teraz zrobić, to do was przemawiać – przyznała podczas ceremonii Sabalenka, z trudem powstrzymując łzy. – Czuję się tu jak w domu. Żałuję, że nie pokazałam się z jeszcze lepszej strony, ale może uda się za rok. Już nie mogę się doczekać, aż wrócę do Nowego Jorku.
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Rybakina znacząco przyłożyła rękę do tego, że Sabalenka nie powiększyła w 2026 r. swojego wielkoszlemowego dorobku. Wcześniej stanęła jej na drodze w finale Australian Open. Teraz odebrała Białorusince nadzieję na trzeci z rzędu triumf w US Open.
– Nie spodziewałam się czegoś takiego, przyjeżdżając tutaj. Nigdy nie odniosłam w US Open sukcesu, w dodatku miałam problemy zdrowotne, ale jakimś cudem wszystko ułożyło się po mojej myśli. Z każdym rokiem kocham Nowy Jork coraz bardziej – podkreślała Rybakina. I dodała: – Aryno, zawsze ciężko się z tobą rywalizuje. Zawsze popychasz mnie do jeszcze lepszej gry.
Sabalenka życzyła nowej liderce rankingu WTA powodzenia, ale zadeklarowała, że zamierza w tym sezonie jeszcze coś wygrać. Niewykluczone, że znów będą miały okazję się spotkać w wieńczącym tenisowy rok turnieju WTA Finals. Ale być może na ich kolejny pojedynek nie będziemy musieli czekać aż do listopada.
W finale US Open 2026 Jelena Rybakina przerwała passę 20 meczów bez porażki Aryny Sabalenki i uniemożliwiła Białorusince powtórzenie wyczynu Chris Evert i Sereny Williams, jakim było wywalczenie w Nowym Jorku trzech tytułów z rzędu (Williams udało się to w latach 2012-2014, zaś Evert wygrywała czterokrotnie w latach 1975-1978).
Występ Rybakiny w tegorocznym US Open stał pod znakiem zapytania z powodu kontuzji kostki (w ćwierćfinale przeciw Idze Świątek w Cincinnati Kazaszka kreczowała), jednak 27-letnia tenisistka doszła do siebie, a w Nowym Jorku prezentowała się fantastycznie. Rybakina, która ma na koncie triumfy w Australian Open (2026) i Wimbledonie (2022) po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w US Open.
Sobotni finał był osiemnastym pojedynkiem obu tenisistek, przed rozpoczęciem meczu w bezpośredniej rywalizacji Sabalenka prowadziła 10-7. W pierwszych dwóch gemach Sabalenka i Rybakina zdobyły punkty przy swoich podaniach. W kolejnym gemie Kazaszka stanęła przed szansą na przełamanie, ale Białorusinka zdołała się obronić. Po chwili Rybakina, która przegrywała 15:30, popisała się skutecznymi serwisami i było 2:2.
Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka zmierzyły się w finale US Open
Pierwsze przełamanie przyszło w piątym gemie – Rybakina dobrze grała returnem, a naciskana Sabalenka popełniła podwójny błąd serwisowy. Będąca na fali Kazaszka wygrała kolejnego gema do zera i wyszła na prowadzenie w secie 4:2. Po siódmym gemie mogło być 5:2, jednak Białorusinka obroniła breakpoint. W dalszej części pierwszej partii obie tenisistki punktowały przy swoim podaniu i set zakończył się wynikiem 6:4 dla Rybakiny. W tej części meczu obrończyni tytułu popełniała znacznie więcej niewymuszonych błędów od swej rywalki (15 do 5).
W drugim secie obie tenisistki długo broniły swojego serwisu, choć niewiele brakowało, by w czwartym gemie Kazaszka przełamała Białorusinkę. Sabalenka w dziesiątym gemie miała dwie piłki setowe, będące breakpointami, ale Rybakina wybroniła się. W dwunastym gemie Sabalenka przegrywała 0:30, lecz zdołała doprowadzić do równowagi i wywalczyła trzecią piłkę setową, którą wykorzystała, wygrywając w secie 7:5.
W decydującej partii Rybakina odzyskała przewagę. Co prawda w pierwszym gemie nie wykorzystała breakpointu, ale już w trzecim ta sztuka jej się udała. Po chwili powiększyła prowadzenie, kończąc gema asem. Przy stanie 4:2 Rybakina ponownie przełamała rywalkę, a jej dominacja na korcie była bezdyskusyjna. Ostatnim zagraniem w meczu był jej as serwisowy, po którym trzeci set zakończył się wynikiem 6:2.
Za zwycięstwo w US Open 2026 Jelena Rybakina otrzymała nagrodę w wysokości 5,5 mln dol. Porażka Sabalenki oznacza, że Białorusinka kończy rok bez zwycięstwa w finale turnieju Wielkiego Szlema.
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