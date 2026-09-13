Po ostatniej piłce Sabalenka cisnęła ze złości rakietą o ziemię. Trudno jednak dziwić się jej emocjom. Od kilku dni wiedziała już, że straci prowadzenie w rankingu WTA. Teraz nie zdołała jeszcze obronić tytułu w US Open. To oznacza, że pierwszy raz od czterech lat skończy sezon bez ani jednego wielkoszlemowego triumfu.

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– Ostatnia rzecz, którą chcę teraz zrobić, to do was przemawiać – przyznała podczas ceremonii Sabalenka, z trudem powstrzymując łzy. – Czuję się tu jak w domu. Żałuję, że nie pokazałam się z jeszcze lepszej strony, ale może uda się za rok. Już nie mogę się doczekać, aż wrócę do Nowego Jorku.

Jelena Rybakina nową mistrzynią US Open

Rybakina znacząco przyłożyła rękę do tego, że Sabalenka nie powiększyła w 2026 r. swojego wielkoszlemowego dorobku. Wcześniej stanęła jej na drodze w finale Australian Open. Teraz odebrała Białorusince nadzieję na trzeci z rzędu triumf w US Open.

– Nie spodziewałam się czegoś takiego, przyjeżdżając tutaj. Nigdy nie odniosłam w US Open sukcesu, w dodatku miałam problemy zdrowotne, ale jakimś cudem wszystko ułożyło się po mojej myśli. Z każdym rokiem kocham Nowy Jork coraz bardziej – podkreślała Rybakina. I dodała: – Aryno, zawsze ciężko się z tobą rywalizuje. Zawsze popychasz mnie do jeszcze lepszej gry.

Sabalenka życzyła nowej liderce rankingu WTA powodzenia, ale zadeklarowała, że zamierza w tym sezonie jeszcze coś wygrać. Niewykluczone, że znów będą miały okazję się spotkać w wieńczącym tenisowy rok turnieju WTA Finals. Ale być może na ich kolejny pojedynek nie będziemy musieli czekać aż do listopada.

Finał US Open 2026. Jelena Rybakina kontra Aryna Sabalenka

W finale US Open 2026 Jelena Rybakina przerwała passę 20 meczów bez porażki Aryny Sabalenki i uniemożliwiła Białorusince powtórzenie wyczynu Chris Evert i Sereny Williams, jakim było wywalczenie w Nowym Jorku trzech tytułów z rzędu (Williams udało się to w latach 2012-2014, zaś Evert wygrywała czterokrotnie w latach 1975-1978).

Występ Rybakiny w tegorocznym US Open stał pod znakiem zapytania z powodu kontuzji kostki (w ćwierćfinale przeciw Idze Świątek w Cincinnati Kazaszka kreczowała), jednak 27-letnia tenisistka doszła do siebie, a w Nowym Jorku prezentowała się fantastycznie. Rybakina, która ma na koncie triumfy w Australian Open (2026) i Wimbledonie (2022) po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w US Open.

Sobotni finał był osiemnastym pojedynkiem obu tenisistek, przed rozpoczęciem meczu w bezpośredniej rywalizacji Sabalenka prowadziła 10-7. W pierwszych dwóch gemach Sabalenka i Rybakina zdobyły punkty przy swoich podaniach. W kolejnym gemie Kazaszka stanęła przed szansą na przełamanie, ale Białorusinka zdołała się obronić. Po chwili Rybakina, która przegrywała 15:30, popisała się skutecznymi serwisami i było 2:2.

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka zmierzyły się w finale US Open Foto: REUTERS/Mike Segar

Pierwsze przełamanie przyszło w piątym gemie – Rybakina dobrze grała returnem, a naciskana Sabalenka popełniła podwójny błąd serwisowy. Będąca na fali Kazaszka wygrała kolejnego gema do zera i wyszła na prowadzenie w secie 4:2. Po siódmym gemie mogło być 5:2, jednak Białorusinka obroniła breakpoint. W dalszej części pierwszej partii obie tenisistki punktowały przy swoim podaniu i set zakończył się wynikiem 6:4 dla Rybakiny. W tej części meczu obrończyni tytułu popełniała znacznie więcej niewymuszonych błędów od swej rywalki (15 do 5).

Zacięty pojedynek w finale US Open 2026

W drugim secie obie tenisistki długo broniły swojego serwisu, choć niewiele brakowało, by w czwartym gemie Kazaszka przełamała Białorusinkę. Sabalenka w dziesiątym gemie miała dwie piłki setowe, będące breakpointami, ale Rybakina wybroniła się. W dwunastym gemie Sabalenka przegrywała 0:30, lecz zdołała doprowadzić do równowagi i wywalczyła trzecią piłkę setową, którą wykorzystała, wygrywając w secie 7:5.

W decydującej partii Rybakina odzyskała przewagę. Co prawda w pierwszym gemie nie wykorzystała breakpointu, ale już w trzecim ta sztuka jej się udała. Po chwili powiększyła prowadzenie, kończąc gema asem. Przy stanie 4:2 Rybakina ponownie przełamała rywalkę, a jej dominacja na korcie była bezdyskusyjna. Ostatnim zagraniem w meczu był jej as serwisowy, po którym trzeci set zakończył się wynikiem 6:2.

Za zwycięstwo w US Open 2026 Jelena Rybakina otrzymała nagrodę w wysokości 5,5 mln dol. Porażka Sabalenki oznacza, że Białorusinka kończy rok bez zwycięstwa w finale turnieju Wielkiego Szlema.