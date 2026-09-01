Iga nie ukrywa, że to dla niej najtrudniejszy sezon, odkąd weszła na tenisowy szczyt. Musiała wykazać się próbą charakteru i wielką cierpliwością. Dopiero niedawno wygrała pierwszy turniej od blisko roku.

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Dziś na jej twarzy znów widać uśmiech, a w grze pewność, jaką imponowała w najlepszych czasach kariery. Potrzeba jeszcze spektakularnego sukcesu, najlepiej takiego jak w 2022 r., gdy świętowała w Nowym Jorku swoje pierwsze i jedyne jak dotąd zwycięstwo w tym wielkoszlemowym turnieju.

US Open. Iga Świątek – Xiyu Wang. Zwycięstwo pod kontrolą

Mecz z Xiyu Wang, notowaną na 80. pozycji w rankingu WTA, miał być dobrą rozgrzewką przed poważniejszymi wyzwaniami. I taki właśnie był. Chinka zmusiła Świątek do wysiłku, ale nie na tyle, by jej zagrozić. Iga miała to spotkanie całkowicie pod kontrolą, nawet jeśli w drugim secie tenisistki długo walczyły punkt za punkt i dopiero pod koniec Polka włączyła tryb turbo.

Wiadomo już, że kolejną rywalką Raszynianki będzie Nadia Podoroska. Argentynka o ukraińskich korzeniach (stamtąd pochodzili jej dziadkowie, sama nie mówi w tym języku), mieszkająca i trenująca na co dzień w Alicante, pokonała niespodziewanie Szwajcarkę Simonę Waltert 4:6, 7:6 (7-5), 6:3.

Kilka lat temu Podoroska była nawet 36. zawodniczką świata, ale obecnie zajmuje odległe 449. miejsce. Mogła wystąpić w US Open, bo skorzystała z „zamrożonego rankingu”.

Największy sukces osiągnęła w Roland Garros w 2020 r. gdy doszła aż do półfinału. Przegrała wówczas ze Świątek, zmierzającą po swój pierwszy wielkoszlemowy triumf. To było jak dotąd ich jedyne spotkanie. W US Open Podoroska dopiero pierwszy raz awansowała do drugiej rundy.

US Open. Kiedy grają Magda Linette i Magdalena Fręch?

Bilans polskich występów w Nowym Jorku jest na razie korzystny, bo do drugiej rundy awansowali też panowie: Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Wygrać meczu otwarcia nie zdołała tylko Maja Chwalińska.

We wtorek wieczorem do gry przystąpią dwie ostatnie reprezentantki Polski. Magdalena Fręch powalczy z rewelacyjną 18-letnią Amerykanką Ivą Jović (ok. 21.00), a Magda Linette – z Brytyjką Francescą Jones (ok. 23.00).

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