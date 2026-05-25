Po tym, jak w niedzielę i w poniedziałek swoje zadanie w 100 proc. wypełniły polskie tenisistki, awansując w komplecie do drugiej rundy, również Hurkacz wygrał inauguracyjne spotkanie w Paryżu.

Dwa pierwsze sety nie wskazywały, że Polak, który – podobnie jak Iga Świątek – zmienił niedawno trenera, może mieć tego popołudnia jeszcze problemy.

Kto kolejnym rywalem Huberta Hurkacza w Roland Garros?

Munar zaczął wykorzystywać jednak błędy naszego tenisisty i stało się pewne, że ten mecz, rozgrywany we francuskim upale (była nawet przymusowa przerwa spowodowana zasłabnięciem jednego z kibiców), nie skończy się w trzech partiach.

– Miałem lekki kryzys energetyczny – przyznał później Hurkacz w rozmowie z Eurosportem.

Na szczęście w porę się przebudził i wrócił do gry. W czwartym secie zmierzał po zwycięstwo i choć finisz był nerwowy, postawił wreszcie kropkę nad i.

Poprzeczka idzie w górę, w drugiej rundzie czeka już na niego rozstawiony z nr. 19 Amerykanin Frances Tiafoe, który po zaciętym pojedynku pokonał 6:3, 6:7 (5-7), 6:4, 6:3 swojego rodaka Eliota Spizzirriego.

Roland Garros. Kiedy gra Kamil Majchrzak?

We wtorek o 11.00 do rywalizacji na paryskich kortach przystąpi Kamil Majchrzak, który ostatnio leczył kontuzję kolana i istniały obawy, czy wygra wyścig z czasem i przyjedzie do stolicy Francji.

Wygrał, przyjechał i na początek zmierzy się z Alejandro Tabilo, doświadczonym Chilijczykiem, który dwa lata temu zajmował nawet 19. miejsce w rankingu (dziś jest 36.), ale w Wielkim Szlemie nigdy nie zaszedł dalej niż do trzeciej rundy.

Tabilo urodził się w Toronto, jego rodzice (oboje Chilijczycy) są właścicielami firmy sprzątającej. Rodzinny dom opuścił już w wieku 13 lat, by trenować na Florydzie. Jego największym osiągnięciem są trzy wygrane turnieje ATP 250: w Auckland, na Majorce i w Chengdu.

Transmisje z Roland Garros w Eurosporcie oraz na platformach HBO Max i Player