Dla Świątek będzie to pierwsza impreza wielkoszlemowa pod wodzą trenera Francisco Roiga, a turniej w Rzymie dał nadzieję, że Polka wraca na zwycięską ścieżkę. O piąty triumf w Roland Garros nie będzie jednak łatwo.

Losowanie w Paryżu nie było dla Igi udane. Tylko w dwóch pierwszych rundach będzie zdecydowaną faworytką. Najpierw zmierzy się z Emerson Jones, czyli finalistką juniorskiego Australian Open, a następnie z Czeszką Sarą Bejlek lub jedną z kwalifikantek. Potem zaczną się schody.

Choć na Arynę Sabalenkę może wpaść dopiero w finale, to wcześniej czeka na nią kilka pułapek. Trzecia runda to potencjalne starcie z Jeleną Ostapenko, z którą Iga przegrała wszystkie sześć meczów w karierze. W czwartej rundzie może zagrać z Martą Kostiuk, mistrzynią niedawnego turnieju w Madrycie, w ćwierćfinale z inną Ukrainką Eliną Switoliną, która zamknęła jej ostatnio drogę do finału w Rzymie i ostatecznie tam triumfowała, a w półfinale z Kazaszką Jeleną Rybakiną, z którą ponosiła porażki w Australian Open i WTA Finals.

Przeciwników poznali także pozostali Polacy. Magda Linette zmierzy się na początek z Czeszką Terezą Valentovą, a Magdalena Fręch zagra z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse. Hubert Hurkacz spotka się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Maja Chwalińska, która do turnieju głównego awansowała dzięki wygraniu kwalifikacji, na rywalkę musi jeszcze poczekać. Pozna ją w piątek, po zakończeniu eliminacji.

To będzie jej debiut w Roland Garros. Dotąd grała w Wimbledonie 2022 (druga runda) i Australian Open 2025 (pierwsza runda).

Roland Garros rusza w niedzielę. Transmisje w Eurosporcie oraz na platformach HBO Max i Player