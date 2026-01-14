Piękne otwarcie tenisowej zimy. To dopiero początek sportowych emocji

Aktualizacja: 14.01.2026 10:28 Publikacja: 14.01.2026 07:17
Dawid Celt
Foto: Michał Jędrzejewski
Rok nie mógł się zacząć dla polskiego tenisa lepiej, skoro nasz zespół otworzył go wygranym turniejem United Cup. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Jan Zieliński, Katarzyna Piter oraz Daniel Michalski pokonywali kolejno Niemców (3:0), Holendrów (3:0), Australijczyków (2:1), Amerykanów (2:1) oraz Szwajcarów (2:1). To ostatnie zwycięstwo dało Polakom historyczne trofeum.
Trzy ze swoich pięciu singlowych spotkań wygrała Świątek, a cztery z pięciu – wracający do zawodowego tenisa po siedmiu miesiącach przerwy Hurkacz. Decydujący punkt we wszystkich meczach fazy pucharowej zdobywał mikst. Kawa oraz dwukrotny mistrz wielkoszlemowy w grze mieszanej Zieliński, czyli tenisiści należący do LOTTO PZT Team, nie doznali w Sydney żadnej porażki.
– Próbowaliśmy różnych opcji ustawienia miksta – przyznaje kapitan reprezentacji Mateusz Terczyński. – Mieliśmy dwa dni na korcie centralnym, gdzie mogliśmy je sprawdzić. Było widać, że Janek z Kasią dobrze się rozumieją. Postanowiliśmy, że przy wyniku 2:0 to oni wyjdą do gry z Niemcami. To był mecz o dużą stawkę, bo w fazie grupowej liczy się każdy punkt. Zaprezentowali się świetnie i uznaliśmy, że nie będziemy ich rozdzielać. Niech grają, budują rytm. To w dalszej fazie turnieju nam pomogło.
United Cup był uwerturą tenisowej zimy, która nabiera w Polsce tempa. Punktem kulminacyjnym zimy dla kobiet będzie W75 Winter Polish Open (18-25 stycznia) w Lesznie.
Czytaj więcej
Polscy tenisiści za trzecim podejściem wygrali turniej United Cup. Nie przeszkodziła im porażka I...
– To największa impreza zimy w Polsce. Jej celem jest popularyzacja dyscypliny oraz tworzenie naszym tenisistom możliwości rozwoju, zbierania punktów i smakowania tenisa na najwyższym poziomie – podkreśla wiceprezes PZT ds. sportu wyczynowego i kształcenia trenerów Radosław Szymanik.
Emocji w Lesznie nie zabraknie. Wiadomo, że wśród uczestniczek W75 Winter Polish Open znajdą się zawodniczki LOTTO PZT Team, czyli programu wsparcia będącego jednym z elementów współpracy LOTTO i PZT (Totalizator Sportowy jest partnerem strategicznym federacji od 2024 r.). Występ w Lesznie zapowiedziała już m.in. Kawa. „Dzikie karty” do turnieju głównego dostaną zawodniczki młodego pokolenia: Weronika Ewald, Zuzanna Pawlikowska, Gina Feistel oraz Barbara Kostecka.
– To dla naszych nieco niżej klasyfikowanych tenisistek szansa zagrania w trudnym okresie z mocnymi rywalkami. Taki turniej jest nam naprawdę potrzebny – dodaje kapitan kadry kobiet Dawid Celt.
Najważniejszym wydarzeniem zimy dla panów będzie z kolei turniej rangi M25 (23 lutego-1 marca), który odbędzie się w Pszczynie tuż po mistrzostwach Polski (15-21 lutego).
Niewykluczone, że perłą w koronie zimy okaże się mecz eliminacji Billie Jean King Cup. Polki w listopadzie wygrały turniej fazy play-off i tylko jedno zwycięstwo dzieli ich od awansu do finałów w Shenzhen. Nie znamy jeszcze terminu losowania (potencjalnymi przeciwniczkami naszych tenisistek są Australijki, Belgijki, Słowenki, Ukrainki, Kazaszki oraz Japonki), ale wiemy już, kto będzie kapitanem drużyny.
Czytaj więcej
W Sydney i Perth rusza sezon tenisowy. Reprezentacja Polski, z Igą Świątek na czele, zagra w turn...
Polki ponownie poprowadzi Celt, który podpisał z Polskim Związkiem Tenisowym nowy, dwuletni kontrakt. – Chciałbym podziękować za zaufanie, bo nie jest takie oczywiste, żeby po ośmiu latach współpracy pozostawiać na stanowisku tego samego człowieka. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Pamiętamy, jak niewiele zabrakło nam rok temu w Billie Jean King Cup podczas półfinału z Włoszkami, żeby zawalczyć o tytuł. Taki jest mój cel. Trzeba mierzyć wysoko i to się u mnie nie zmieniło – mówi Celt.
– Ta współpraca przynosi efekty. Widzimy, jak Dawid jest zaangażowany i jak nasza drużyna się rozwija – podkreśla wiceprezes Szymanik. – Ważne, że nasz kapitan buduje drużynę nie na bazie jednej osoby, tylko grupy. Widzieliśmy to niedawno w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie na korcie pojawiły się wszystkie zawodniczki, i wygrywały. Ten zespół jest coraz bardziej zżyty.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polscy tenisiści za trzecim podejściem wygrali turniej United Cup. Nie przeszkodziła im porażka Igi Świątek. W f...
Polacy pokonali Amerykanów 2:1 w półfinale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. W niedzielę powalczą o zwyci...
Reprezentacja Polski zrobiła pierwszy krok w stronę awansu do ćwierćfinału turnieju United Cup. W Sydney pokonał...
W Sydney i Perth rusza sezon tenisowy. Reprezentacja Polski, z Igą Świątek na czele, zagra w turnieju United Cup...
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Iga Świątek pokonała w turnieju pokazowym w Shenzhen Jelenę Rybakinę 6:3,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas