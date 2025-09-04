Aktualizacja: 04.09.2025 05:59 Publikacja: 04.09.2025 05:50
Iga Świątek
Kiedy w finale Wimbledonu przegrywasz 0:6, 0:6, masz prawo nabawić się kompleksów. Amanda Anisimova dostała jednak szansę na rewanż szybciej, niż mogła się spodziewać. I wykorzystała ją w stu procentach.
Już początek meczu pokazał, że tamta londyńska porażka z Igą Świątek jej nie złamała. Wręcz przeciwnie, widać było, że Amerykanka, która pierwszy raz w karierze zaszła tak daleko w US Open, odrobiła pracę domową. Pokazała, że nieprzypadkowo kilka tygodni temu na wimbledońskiej trawie pokonała Arynę Sabalenkę.
Anisimova zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko, zmuszała Polkę do błędów, od stanu 2:1 w pierwszym secie nie dała sobie odebrać prowadzenia i w rezultacie wygrała 6:4. To był zupełnie inny pojedynek niż ten finałowy w Londynie. Niósł ją też żywiołowy doping amerykańskiej publiczności.
Iga, najmłodsza od 20 lat ćwierćfinalistka wszystkich Szlemów w jednym roku, została postawiona pod ścianą, ale przecież nie z takich opresji wcześniej wychodziła. Gdy drugiego seta zaczęła od dwóch wygranych gemów, można było pomyśleć, że wraca na właściwą drogę.
Anisimova poczuła jednak, że ten dzień może należeć do niej i chciała zakończyć spotkanie jak najszybciej. Odrobiła straty, posłała nawet asa serwisowego. Nie miała słabszych momentów. Sprzyjało jej także szczęście – zwycięstwo przypieczętowała atakiem po taśmie.
– To dla mnie bardzo szczególna wygrana. Taki powrót po finale Wimbledonu jest spełnieniem marzeń. Pracowałam na to ciężko. Iga jest jedną z najtrudniejszych rywalek. Wiedziałam, że będę musiała wspiąć się na wyżyny – opowiadała Anisimova.
Świątek, podobnie jak przed rokiem, grę w Nowym Jorku zakończyła na ćwierćfinale. Wówczas wyeliminowała ją inna Amerykanka – Jessica Pegula.
Niedosyt oczywiście jest, ale trzeba pamiętać, na jakim zakręcie była Iga pod koniec ubiegłego sezonu i gdzie znajduje się teraz. Półfinały Australian Open i Roland Garros, wygrany Wimbledon – jest co świętować i z czego czerpać nadzieję na przyszłość.
