Przepełniony kalendarz, brak czasu na życie prywatne, nocne kontrole. Tenis potrzebuje reform

A jak przećwiczyć nowe warianty gry? Jak udoskonalić technikę? – Nie miałam czasu, aby wykonać odpowiednie ćwiczenia – tłumaczyła swoją porażkę w Dubaju Świątek.

Nocowanie w samochodzie podczas turniejów

Ale to tylko jeden z aspektów głębszego problemu współczesnego tenisa. Punktem wyjścia są pieniądze i nierówność podziału wpływów między organizatorami największych turniejów i zawodników. - Wielcy organizatorzy objadają się - opisał tę sytuację w „L’Equipe” Jean-François Caujolle, dyrektor turnieju ATP 250 w Marsylii.

Ahmad Nassar, dyrektor wykonawczy PTPA, podaje przykład US Open. Przychód z nowojorskiego Wielkiego Szlema w 2023 roku wyniósł 514 milionów dolarów. Pula nagród dla zawodników wynosiła 17 procent z tej kwoty. Nassar podkreśla, że to sytuacja nieporównywalna z innymi największymi sportami w USA. W golfie, koszykówce, futbolu amerykańskim zawodnicy otrzymują od 35 do 50 procent kwoty przychodu.

Stowarzyszenie podaje też przykład z ostatniego, trwającego blisko dwa tygodnie, Indian Wells, w którym pula nagród wyniosła 9,5 miliona dolarów. Największe czterodniowe turnieje golfowe dają zawodnikom 25 mln dol. w nagrodach.

Tenisiści wywalczyli już bardziej zrównoważony podział między słabszymi zawodnikami i tymi najlepszymi, ale wciąż różnica w dochodach jest ogromna. Pospisil wspomina wczesne lata kariery, kiedy musiał spać w samochodzie podczas turniejów, by zaoszczędzić na hotelach. – Wyobraźcie sobie gracza NFL, któremu ktoś by powiedział, że musi spać w aucie w czasie meczu wyjazdowego. Żaden inny sport nie traktuje tak zawodników – opowiadał Pospisil.