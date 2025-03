Aryna Sabalenka wygrywa w Miami. Powiększa przewagę nad Igą Świątek

Nie wiele już była w stanie wskórać. Reżyserką końcówki finału była tylko jedna zawodniczka – Sabalenka. W drugim secie straciła tylko dwa gemy.

Jaką przewagę ma Aryna Sabalenka nad Igą Świątek?

Był to już 22 wygrany mecz Sabalenki w tym sezonie, czyli o jeden więcej niż Iga Świątek. Białorusinka poniosła cztery porażki z: Madison Keys (Australian Open), Jekateriną Aleksandrową (Dubaj), Clarą Tauson (Doha), Mirrą Andriejewą (Indian Wells). W rankingu Race To WTA Finals, uwzględniającym tylko tegoroczne wyniki, Białorusinka prowadzi z ponad 500 punktami przewagi nad Keys. Trzecia jest Andriejewa, a czwarta Świątek.

Tegoroczne Miami Open to 19. zwycięstwo w karierze Sabalenki. Zarobiła za ten triumf 1,124 miliona dolarów (Pegula – 597 890 dol.). Jeszcze więcej zyskała w głównym rankingu WTA. Zdobyła 1000 punktów i jej przewaga nad Polką wzrosła do 3071 pkt. Oznacza to, że przed rozpoczynającym się sezonem na mączce Białorusinka ma duży margines błędu, aby zachować pozycję liderki co najmniej do początku czerwca. Bronić będzie w tym czasie 1830 punktów podczas gdy Polka – 4195.

Trudno dyskutować z faktami, od sierpnia ubiegłego roku, od kiedy wpadła w zwycięski rytm, pokonując m.in. w półfinale Cincinnati Świątek, Sabalenka jest najlepszą tenisistką na świecie.