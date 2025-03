Od triumfu w ubiegłorocznym turnieju Roland Garros nie tylko nie zwyciężyła ani razu, ale nie było jej w żadnym finale. Wciąż jest wiceliderką światowego rankingu, jednak widać, że rywalki już się jej nie boją. Koronnym tego dowodem była w Miami najbardziej wstydliwa porażka od czasu, gdy Iga jest wielką Igą, z Alexandrą Ealą, kontuzjowaną Filipinką z połowy drugiej setki rankingu. Słabej grze towarzyszyło też po raz pierwszy widoczne w takiej skali poczucie bezradności, co zdradził okrzyk w stronę teamu: „Staram się”, po którym nic się nie zmieniło.

Iga Świątek kontra Alexandra Eala: Porażka bolesna i niezrozumiała

Iga Świątek pod koniec ubiegłego roku miała dopingowy problem, zmieniła trenera – Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette. Gdy u jej boku pojawił się Belg, słychać było głosy, że musi uczynić tenis Polki bardziej wszechstronnym w porównaniu z tym, jak zaprogramował ją Wiktorowski, dać jej więcej wolności na korcie. Fissette stara się to robić, ale rezultaty są fatalne. Iga Świątek żadnych nowych atutów nie zyskała, a straciła stare. To, jak w starciu z Filipinką przegrywała seryjnie swoje gemy serwisowe, było bolesne i niezrozumiałe.

Oczywiście to nie znaczy, że Fissette powinien natychmiast odejść, jest za wcześnie, by definitywnie oceniać efekty jego pracy. Czas na to przyjdzie dopiero po sezonie na kortach ziemnych, a może nawet po całym przepracowanym z Polką roku, ale strach już jest i – co ważne – nie można poprosić o pomoc psychologa, bo Daria Abramowicz od dawna pracuje z Igą Świątek. I to w skali w sporcie pionierskiej – przez cały rok. To właśnie budzi największy niepokój, bo ta pomoc już nie wystarcza.

Na Darię Abramowicz, która jest kluczową postacią w teamie Igi Światek, spada duża odpowiedzialność

Jaki z tego wniosek? Iga Świątek wciąż może znakomicie grać w tenisa pod jednym warunkiem: z jej oczu musi zniknąć bezradność, musi stać się znów tą tenisistką, która wygrywała praktycznie przegrane już mecze, nie z Alexandrą Ealą z Filipin, lecz z Aryną Sabalenką czy Naomi Osaką.