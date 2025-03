Brąz cenniejszy niż złoto. Iga Świątek bierze rewanż za igrzyska

W drugim secie chwile tenisowej niedyspozycji druga na świecie Polka przeżyła również na finiszu. Skończyło się na trzech przegranych gemach.

Z kim Iga Świątek zagra w półfinale Indian Wells?

To było siódme zwycięstwo w ósmym meczu Polki z Zheng. Pierwsze odniesione po bardzo bolesnej i niespodziewanej porażce, jakiej doznała Świątek w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu, za co zapłaciła łzami z powodu utraty szans na złoto. Wszystko więc wróciło do normy.

Czytaj więcej Tenis Indian Wells. Rozpędzona Iga Świątek Iga Świątek pewnie awansowała do ćwierćfinału Indian Wells i to ponownie w wielkim stylu. Polka pokonała Karolinę Muchovą, z którą do tej pory toczyła równe boje, 6:1, 6:1.

W półfinale obrończyni tytułu zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Mirra Andriejewa – Elina Switolina. Z Rosjanką Polka przegrała niedawno w ćwierćfinale w Dubaju, a ta idąc za ciosem wygrała turniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ukrainka w Kalifornii pokonała trzy Amerykanki, w tym Jessicę Pegulę.

Odnosząc tak spektakularne zwycięstwa jak do tej pory, Świątek gnębi psychicznie nie tylko te rywalki z którymi gra, ale te, z którymi może zagrać. W Indian Wells żadna z zawodniczek nie wygrywa tak łatwo jak Polka, choć dotychczasowe wyniki 17-letniej Andriejewej są również imponujące.